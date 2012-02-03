به گزارش خبرنگار مهر، حبیب رضا ارزانی پیش از ظهر جمعه در همایش بین‌المللی ادیان توحیدی که با موضوع نقش ادیان الهی در گسترش معنویت و عدالت برگزار شد، اظهار داشت: عدالت‌خواهی از جمله مفاهیمی است که در ذات بشر نهادینه شده، اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که هواهای نفسانی مانع اجرای عدالت می‌شود.

وی افزود: پیروان تمام ادیان معتقدند عدالت به معنای تساوی نیست بلکه به مفهوم این است که به هرکس مطابق ظرفیت وجودیش از موهبت‌های زندگی داده شود و هر چیزی در جای خود قرار گیرد.

رئیس همایش بین‌المللی ادیان توحیدی با بیان اینکه قیام‌های صورت گرفته در تمام دنیا نشان‌دهنده عدم اجرای عدالت در سراسر جهان است، تصریح کرد: با در نظر گرفتن قانون الهی که ادیان احکام و قوانین آن را تبیین می‌کنند هرکس به حق خود مطابق ظرفیت درونی خویش دست می‌یابد زیرا عدالت در جوهره تمام ادیان الهی جریان دارد.

وی معنویت را دغدغه مشترک همه ادیان توحیدی دانست و بیان داشت: بشر همواره به دنبال ارتباطات مافوق بشری است و این موضوع ثابت شده که حتی افرادی که به دین اعتقاد ندارند، نیز به دنبال معنویت هستند.

ارزانی با بیان اینکه پیروان ادیان معنویت را در دین جست‌و‌جو می‌کنند، تاکید کرد: در کتب تمام ادیان مانند مزامیر داوود، گات‌های زرتشت، اناجیل اربعه، نامه‌های پولس رسول و قرآن کریم ارتباط معنوی موج زده و بخش‌هایی به دعا و نیایش اختصاص یافته ضمن اینکه در کتابی مانند صحیفه سجادیه نیز تمام ارکان دین مبین اسلام به شکل دعا و نیایش بیان شده است.

وی ادامه داد: نیایش و دعا در بطن دین قرار دارد و در واقع روح آن را تشکیل می‌دهد، به عبارت بهتر دین روشی برای دعوت انسان‌ها به خوب زندگی کردن که در نهایت سعادت آخرت را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد.