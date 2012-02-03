  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

همزمان با ایام الله دهه فجر؛

افتتاح نخستین فاز مجتمع صنفی ــ خدماتی شهرک ولیعصر(عج) / فلز تراشان از تهران می روند

افتتاح نخستین فاز مجتمع صنفی ــ خدماتی شهرک ولیعصر(عج) / فلز تراشان از تهران می روند

نخستین فاز مجتمع صنفی – خدماتی شهرک ولیعصر(عج) تالاب بهرام با حضور مسولان شهرداری تهران واصناف کشور در هفته های آینده به بهره برداری می رسد.

کمال علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که فاز نخست این مجتمع مربوط به صنف ماشین کاران وفلز تراشان است گفت: با افتتاح این فاز کلیه ماشین کاران وفلزتراشان شهرستان ری منطقه 20 وتعدادی از صنوف منطقه 15 به این مجتمع منتقل می شوند.

علیپور ادامه داد :در حال حاضر علاوه بر موارد فوق محوطه سازی ، اجرای فضای سبز در بلوارها و گلکاری میدان اصلی شهرک از دیگر فعالیت های انجام گرفته در ناحیه صنعتی است .

وی افزود:فاز نخست تالاب بهرام در محل شهرری –جاده ورامین نرسیده به قرچک به بهره برداری می رسد.
 

کد مطلب 1524326

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها