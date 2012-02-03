افتتاح نخستین فاز مجتمع صنفی ــ خدماتی شهرک ولیعصر(عج) / فلز تراشان از تهران می روند

کمال علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که فاز نخست این مجتمع مربوط به صنف ماشین کاران وفلز تراشان است گفت: با افتتاح این فاز کلیه ماشین کاران وفلزتراشان شهرستان ری منطقه 20 وتعدادی از صنوف منطقه 15 به این مجتمع منتقل می شوند.
علیپور ادامه داد :در حال حاضر علاوه بر موارد فوق محوطه سازی ، اجرای فضای سبز در بلوارها و گلکاری میدان اصلی شهرک از دیگر فعالیت های انجام گرفته در ناحیه صنعتی است .
وی افزود:فاز نخست تالاب بهرام در محل شهرری –جاده ورامین نرسیده به قرچک به بهره برداری می رسد.
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