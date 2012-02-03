رئیس اسبق یوفا: بلاتر باید از فیفا برود

به گزارش خبرگزاری مهر، یوهانسون 82 ساله که 17 سال ریاست یوفا را برعهده داشت در انتخابات سال 1988 ریاست فیفا مغلوب بلاتر شد و از آن زمان تاکنون بلاتر سوئیسی رئیس فیفاست.

بلاتر که ماه آینده 76 ساله خواهد شد پیش از این اعلام کرده در سال 2015 از ریاست فیفا کنار خواهد رفت. این در حالی است که یوهانسون سوئدی در گفتگو با بی بی سی گفت:" نباید فقط یک نفر تصمیمات فوتبال جهان را بگیرد. بلاتر مدت زیادی است ریاست فیفا را بر عهده دارد و باید هر چه زودتر این سمت را ترک کند."

یوهانسون معتقد است میشل پلاتینی که در سال 2007 جایگاه او را به عنوان رئیس یوفا گرفت باید جانشین بلاتر شود.