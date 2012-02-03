مردم با حضور خود در 12 بهمن انقلاب را به پیروزی رساندند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک افزود: دشمن وقیحانه به انتخابات ایران چشم دوخته و مردم باید با حضور در انتخابات مشت محکم دیگری به دهان استکبار بزنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه دهه فجر انقلاب اسلامی، فرصتی برای تبیین اهداف انقلاب اسلامی است، گفت: امروز جوانان و نوجوانان تشنه شنیدن حقایق انقلبا هستند.

وی انقلاب اسلامی را کشتی دانست که هر کس در آن قرار گیرد نجات می یابد، گفت: کشتی بان این کشتی یک نفر است و آن مقام معظم رهبری است و امروز وظیفه همه ما حمایت از نظام و پیروی از خون شهدا، امام راحل و رهبر معظم انقلاب هستند.

آیت الله دری نجف آبادی در ادامه با بیان اینکه دشمن با هزینه های میلیاردی قصد ضربه زدن به نظام و مردم را دارد، گفت: هدف دشمن از همه تحریم ها و دشمنی هایش ناراضی کردن مردم است غافل از اینکه ملت ایران ملتی مقاوم، دین مدار و خواهان نظام و آرمانهای خود هستند و دشمنان نمی توانند با این قبیل برنامه ها آنان را از آرمانهای اسلامیشان جدا کند.

امام جمعه اراک با تاکید بر حضور پرشور مردم در برنامه های دهه فجر به خصوص راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن گفت: 22 بهمن ماه باید به حماسه ای دیگر تبدیل شود که دشمنان را مایوس ودوستان را خوشحال کند.