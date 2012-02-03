هشدار رهبری متوجه تحلیل نادرست برخی مسئولان در مسائل بین المللی بود

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تأکید بر اینکه خطبه های امروز مقام معظم رهبری مدبرانه، امیدآفرین و شجاعانه بود، اظهار داشت: رهبری در خطبه های خود تحلیل جامعی از مسائل مربوط به انقلاب و نقاط ضعف و قوت آن ارائه دادند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نقاط قوت جمهوری اسلامی بسیار شفاف است، پیرامون نقاط ضعف نظام از دیدگاه رهبری تصریح کرد: در مورد خصوص نقاط ضعف نظام رسالت بزرگی بر دوش مسئولین گذاشته شده با توجه به اینکه رهبری در فرمایشات خود بخش عمده ای از نقاط ضعف نظام را متوجه مسئولان دانستند.

وی افزود: عدالت اجتماعی که رهبری عدم دستیابی به آن را از نقاط ضعف نظام برشمردند در واقع از آرمان های مهم نظام بود و عدم مسئولیت پذیری و دنیا طلبی مسئولین موجب عدم تحقق این شعار و برخی از شعارهای انقلاب است.

جلالی تأکید کرد: منشور جامعی که رهبری از نقاط ضعف و قوت نظام و کشور بیان کردند، رسالت بزرگی را برای مسئولان در راستای برداشتن گام های بزرگ برای برطرف نمودن این نقاط ضعف ایجاد می کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رهبری در سخنرانی خود مواضع بین المللی منطقی، مستدل و پرصلابتی را بیان فرمودند، اظهار داشت: رهبری در خصوص اوضاع مردم بحرین در عدم دخالت جمهوری اسلامی ایران تأکید و در عین حال بر این نکته مهم که ظلم فاحشی به مردم بحرین می شود نیز تأکید کردند.

جلالی اظهار داشت: جمهوری اسلامی آزادی سرزمین های اشغالی را از آرمان های مهم خود می داند و از جریان های مقاومتی که بر این آمار پافشاری می کند حمایت می کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به هشدار رهبری به مسئولان در مورد لبخندهای آمریکا و دشمنان گفت: برخی مسئولین تحلیل های نادرستی در مورد مسائل بین المللی دارند و رهبری در سخنرانی خود به آنها هشدار دادند و به اصلاح سریع مسیرشان دستور دادند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه مسئولین در مقابل تحلیل ها و لبخندهای دروغین دشمنان و آمریکا مراقبت کنند، گفت: رهبری در سخنرانی خود تأکید داشتند که آمریکا همواره بر طبل تهدید می کوبد و این امر نشان دهنده ضعف این به اصطلاح ابرقدرت جهانی در برابر انقلاب اسلامی ایران است.

جلالی افزود: علی رغم تلاش آمریکا برای اسلام ستیزی در جهان موج اسلام خواهی در جهان رو به افزایش است.

نماینده مجلس نامه اوباما را در راستای ادامه جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ارزیابی کرد و گفت: با توجه به فرمایشات امروز رهبری ادبیات آمریکا ادبیات تهدید است که در راستای افزایش جنگ روانی در برابر ملت ایران می باشد، مسئولین و ملت باید در برابر این ادبیات هوشیار باشند و آگاهانه برخورد کنند.