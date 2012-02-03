* مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی از آغازین ساعات روز جاری در خیابان انقلاب و خیابانهای اطراف محل برگزاری نماز جمعه این هفته تهران با حضور در میادین و تقاطع های منتهی به محل نماز، سعی در ایجاد انضباط در تردد وسایل نقلیه داشتند که با وجود آمادهباش نیروهای پلیس راهور تا ساعاتی پس از پایان نماز جمعه تهران نیز به دلیل حضور چشمگیر جمعیت نمازگزار شاهد ترافیک سنگین در خیابان انقلاب و خیابانهای اطراف بودیم.
* امنیت نماز جمعه این هفته تهران به صورت چند لایه و طی همکاری دستهجمعی و فشرده نیروهای انتظامی و امنیتی در سطح خیابان انقلاب و خیابانهای اطراف تأمین میشد. همچنین جوانان و نوجوانان غیرنظامی که بازوبند قرمز "انتظامات" داشتند نیز به انضباط نماز جمعه این هفته تهران کمک میکردند.
* ساعتی پیش از آغاز نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب، خیابانهای اطراف دانشگاه تهران شاهد حضور جمعیت عظیم مردمی بود که برای اقامه نماز به امامت مقتدایشان حضور یافته بودند. دایره اجتماع نمازگزاران تهرانی در پایان خطبه دوم نماز جمعه امروز تهران به قدری وسیع شده بود که سرتاسر خیابانهای بزرگمهر، طالقانی و بلوار کشاورز تا میدان ولیعصر(عج) نیز مملو از جمعیت مشتاقان ولایت شده بود.
* تاکسی ونهای سبز و نقرهای رنگ و همچنین ناوگان اتوبوسرانی عملیات تردد نمازگزاران این هفته تهران را به صورت رایگان انجام میدادند. همچنین واحدهای آتشنشانی و اورژانس نیز در برخی نقاط خیابان انقلاب حدفاصل چهار راه ولیعصر (عج) تا دانشگاه تهران استقرار داشتند.
* چند ایستگاه برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و کمک به تأمین پوشاک شب عید ایتام و نیازمندان در سطح خیابان انقلاب در مسیر تردد نمازگزاران مستقر شده بود.
* دانشآموزان دبیرستان علامه حلّی(استعدادهای درخشان) با در دست داشتن پلاکاردی با عنوان "رهروان دانشمندان شهید" در نماز جمعه تهران حضور پیدا کردند. همچنین دانشآموزان دختر مدرسه راهنمایی صدیقه کبری (س) از منطقه 15 نیز به جمع نمازگزاران پیوستند.
* نوجوانانی در میان نمازگزاران این هفته تهران به چشم میخوردند که بر روی تنپوششان عکس ولی امر مسلمین جهان نقش بسته بود.
* حضرت آیتالله خامنهای، خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران را به زبان عربی آغاز کردند و خطاب به نمازگزاران فرمودند، خطاب من در این خطبه به برادران عربی ماست که دوران حساسی را میگذرانند.
* با پایان یافتن خطبه دوم نماز جمعه تهران، نماز جمعه به امامت حضرت آیتالله خامنهای اقامه شد. همچنین نمازگزاران تهرانی نماز عصر را نیز به امامت آیتالله امامی کاشانی اقامه کردند.
* در نمازجمعه این هفته تهران شخصیتهای لشکری و کشوری نظام از جمله سران سه قوه، رئیس مجلس خبرگان رهبری، فرماندهان نیروهای مسلح، آیتالله جنتی، آیتالله امامی کاشانی، آیتالله تسخیری، حجتالاسلام والمسلمین ناطق نوری، حجتالاسلام والمسلیمن محمدی گلپایگانی، آیتالله ریشهری، آیتالله صدیقی، آیتالله خاتمی، حجتالاسلام تقوی، سرلشکر فیروزآبادی، سرلشگر محمد جعفری، سرلشکر سیدیحیی صفوی، غلامعلی حدادعادل، منوچهر متکی، سردار احمدیمقدم، سردار احمد وحیدی، سردار محمدرضا نقدی، محسن رضایی، حجتالاسلام پناهیان، محمدنبی حبیبی، اسدالله بادامچیان، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، صادق محصولی، علیاکبر محرابیان، سیدمجتبی ثمره هاشمی، سید شمسالدین حسینی، محمود بهمنی، و ... حضور داشتند.
* گاهنامهای با عنوان "طاها" در میان نمازگزاران قبل و بعد از برگزاری نماز جمعه توزیع میشد که بیشتر حول موضوع انتخابات مجلس نهم بود. تیترهایی نظیر "سردرگمی انتخاباتی در اردوگاه فتنهگران"، کاندیداتوری 700 تا 1100 اصلاحطلب در انتخابات" و"جنگ نرم رسانههای مصرفگرا" و اظهاراتی به نقل از آیتالله مصباح یزدی، وزیر اطلاعات، غلامعلی حداد عادل، سخنگوی شورای نگهبان و حجتالاسلام شجونی در آنها درج شده است. همچنین این گاهنامه از یک نظرسنجی انتخاباتی خبر داده و در اعلام نتیجه آن عنوان کرده که به نظر 59.4 درصد مردم "اسفندی گرم و پرشور در پای صندوقهای رأی" خواهیم داشت.
* نشریهای منتسب به کمیته دانشجویی جبهه پایداری انقلاب اسلامی، پس از پایان نماز جمعه این هفته تهران در سطح گسترده ای بین نمازگزاران توزیع میشد. در این نشریه ابتدا بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم قم پیرامون انتخابات مورد اشاره قرار گرفته و 2 صفحه دیگر این نشریه گزارش کامل دیدار اعضای جبهه پایداری با آیتالله مصباح یزدی درج شده است. صفحه پایانی آن نیز به اظهارات باقری لنکرانی سخنگوی جبهه پایداری در نشست خبریاش اختصاص پیدا کرده است.
* علی شمخانی وزیر دفاع دولتهای هفتم و هشتم که با در گوشه ای از بلوار کشاورز روی زمین نشته بود، در حالی که مقام معظم رهبری در حال ایراد خطبه دوم به زبان عربی بودند، در پاسخ به درخواست خبرنگار مهر برای انجام گفتگو، وعده داد که پس از خطبه ها این کار را انجام دهد اما کمتر از یک دقیقه پس از این وعده به سرعت از محل ناپدید شد!
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