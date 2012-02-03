افتتاح 441 پروژه عمرانی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی روز جمعه در مراسم افتتاح اراضی تحت پوشش سیستم آبیاری تحت فشار گفت: 441 پروژه عمرانی با اعتباری حدود چهار هزار و 810 میلیارد ریال در دهه فجر امسال بهره برداری و تقدیم مردم هرمزگان می شود.

وی عنوان کرد: همچنین در دهه فجر امسال طرحهای بزرگ دیگری در زمینه بنادر و کشتیرانی و سد سازی هم وجود دارد که با حضور مدیران ارشد کشور بهره برداری می شود.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه باید نهضت توسعه کشاورزی در هرمزگان ایجاد شود، افزود: باید از منابع آب و خاک به خوبی استفاده شود. دولت در زمینه توسعه کشاورزی طرحهای خوبی را در دست اقدام دارد، زیرا تقویت کشاورزی به اشتغال پایدار خواهد انجامید.

وی با اشاره به بهره برداری از قابلیتهای بخش کشاورزی اظهارداشت: برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به تولید ملی باید نهضت توسعه کشاورزی را ایجاد کرد که در این راستا 15هکتار زمین در استان شناسایی شده و به افرادتوانمند واگذار شده است.