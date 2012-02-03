جشنواره زمستانی سرعین آغاز شد/ تخفیف 70 درصدی در خدمات رفاهی

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر ظهر جمعه در مراسم آغاز این جشنواره سراسری در منطقه آلوارس سرعین گفت: به منظور شناسایی ظرفیتهای سرمایه گذاری در حوزه توریسم، این جشنواره امسال با رویکرد کارشناسی در سرعین برگزار می شود.

وی با اشاره به برنامه های این جشنواره اضافه کرد: در این جشنواره محوریت برنامه ها استفاده از پیست اسکی و همچنین بازیهای متنوع زمستانی است.

دبیر با اشاره به اهمیت توجه به قابلیت شهرستان سرعین در فصل زمستان تصریح کرد: شهروندان و گردشگران سرعین را مکان گردشگری در فصلهای گرم و تابستان می دانند در حالی که امکانات خدادادی و پتانسیل این شهرستان می تواند آن را به قطب گردشگری برای تمام فصول سال تبدیل کند.

وی با تاکید به حجم فزاینده گردشگران این شهرستان عنوان کرد: سرعین سالانه حدود چهار میلیون نفر گردشگر دارد که در نظر داریم با ایجاد زیرساختهای مناسب تا چهار سال آینده تعداد گردشگران را به 12 میلیون نفر در سال افزایش دهیم.

فرماندار سرعین افزود: علاوه بر افزایش تعداد گردشگران از برنامه های توسعه توریسم در این شهرستان بالا بردن مدت زمان ماندگاری گردشگر و رساندن آن به حداقل دو روز است.

وی با اشاره به امکانات رفاهی در نظر گرفته شده در این جشنواره تصریح کرد: تا روز پایانی این جشنواره استفاده از هتلها با 70 درصد تخفیف، آب درمانی با 50 درصد و رستورانها با 30 درصد تخفیف همراه خواهد بود.

جشنواره زمستانی سرعین به مدت 40 روز در پیست اسکی آلوارس سرعین ادامه خواهد داشت.