  1. استانها
  2. اردبیل
۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

جشنواره زمستانی سرعین آغاز شد/ تخفیف 70 درصدی در خدمات رفاهی

جشنواره زمستانی سرعین آغاز شد/ تخفیف 70 درصدی در خدمات رفاهی

سرعین - خبرگزاری مهر: فرماندار سرعین از آغاز جشنواره بازیهای زمستانی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر ظهر جمعه در مراسم آغاز این جشنواره سراسری در منطقه آلوارس سرعین گفت: به منظور شناسایی ظرفیتهای سرمایه گذاری در حوزه توریسم، این جشنواره امسال با رویکرد کارشناسی در سرعین برگزار می شود.

وی با اشاره به برنامه های این جشنواره اضافه کرد: در این جشنواره محوریت برنامه ها استفاده از پیست اسکی و همچنین بازیهای متنوع زمستانی است.

دبیر با اشاره به اهمیت توجه به قابلیت شهرستان سرعین در فصل زمستان تصریح کرد: شهروندان و گردشگران سرعین را مکان گردشگری در فصلهای گرم و تابستان می دانند در حالی که امکانات خدادادی و پتانسیل این شهرستان می تواند آن را به قطب گردشگری برای تمام فصول سال تبدیل کند.

وی با تاکید به حجم فزاینده گردشگران این شهرستان عنوان کرد: سرعین سالانه حدود چهار میلیون نفر گردشگر دارد که در نظر داریم با ایجاد زیرساختهای مناسب تا چهار سال آینده تعداد گردشگران را به 12 میلیون نفر در سال افزایش دهیم.

فرماندار سرعین افزود: علاوه بر افزایش تعداد گردشگران از برنامه های توسعه توریسم در این شهرستان بالا بردن مدت زمان ماندگاری گردشگر و رساندن آن به حداقل دو روز است.

وی با اشاره به امکانات رفاهی در نظر گرفته شده در این جشنواره تصریح کرد: تا روز پایانی این جشنواره استفاده از هتلها با 70 درصد تخفیف، آب درمانی با 50 درصد و رستورانها با 30 درصد تخفیف همراه خواهد بود.

جشنواره زمستانی سرعین به مدت 40 روز در پیست اسکی آلوارس سرعین ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1524340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها