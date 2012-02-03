احزاب و گروه ها مصلحت نظام را در انتخابات در نظر بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: احزابی که در داخل کشور و درون نظام فعالیت می کنند، مشکل قانونی ندارند اما لازم است همه احزاب با بینش و بصیرت و با توجه به مصالح نظام و انقلاب به پای صندوق های رای بروند.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات متعلق به همه اقشار مردم است و متعلق به گروه یا حزب خاصی نیست، تاکید کرد: همه مردم و گروه ها باید از حقی که نظام برای آنها قائل شده است، بهره مند شوند.

ناصری عنوان کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، تعیین سرنوشت مردم به دست خود آنهاست و لازم است مردم در این تعیین سرنوشت مشارکتی حداکثری داشته باشند.

وی با بیان اینکه دشمن به این انتخابات چشم دوخته، بیان داشت: ملت ایران باید همچون همیشه با اتحاد، وحدت و همدلی بار دیگر به صحنه بیایند و این بار نقش خود را پررنگ تر از همیشه در پای صندوقهای رای ایفا کنند و پوزه دشمن را به خاک بمالند.

ناصری با تاکید بر اینکه این انتخابات ویژگیهای و حساسیت های خاص خود را دارد، عنوان کرد: عدم شرکت در انتخابات و دلسرد کردن مردم برای حضور در صحنه، آب به آسیاب دشمن ریختن و خیانت به میهن و انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه کاندیداها نیز باید با هدف خدمت به مردم وارد عرصه رقابت شوند، اظهار داشت: اخلاق مداری باید مدنظر داوطلبانی باشد که در آینده قرار است راس امور کشور را در دست بگیرند.

ناصری بر وحدت، همدلی، پیروی از ولایت، بصیرت و حضور حداکثری در انتخابات 12 اسفند تاکید کرد و یادآور شد: ملت ایران به طور قطع این بار نیز مشتی محکم بر دهان یاوه گویان انقلاب اسلامی زد.

وی همچنین با گرامیداشت ایام الله دهه فجر، به بیان خاطراتی از دوران تبعید امام(ره) در نوفل لوشاتو پرداخت.

ناصری با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اقتدار و درایت امام خمینی (ره) به جهان صادر شد، افزود: متولیان برنامه های دهه فجر سیره زندگی امام خمینی (ره) به ویژه در ابعاد سیاسی را به جوانان معرفی کنند.