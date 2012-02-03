به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امسال 14 تیم در دو گروه برگزار کننده دیدارهای مرحله گروهی پیکارهای لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور بودند، هلال احمر قم در گروه دوم مرحله مقدماتی با حریفان خود به رقابت پرداخت.



این در حالی است که طبق برنامه ریزی و البته قوانین مسئولان برگزاری مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور، در پایان دیدارهای مرحله گروهی از هر گروه چهار تیم جواز صعود به مرحله دوم را کسب می کنند که البته هلال احمر قم نتوانست جواز صعود را کسب کند.



در حالی که تنها یک هفته به پایان دیدارهای مرحله گروهی لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور باقی مانده است و هلال احمر قم در هفته پایانی به مصاف شهرداری زاهدان می رود، این تیم با وجود پیروزی در هفته دوازدهم، از صعود به مرحله دوم رقابتهای لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور نا امید شد.



دور برگشت از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاههای کشور با انجام چند مسابقه در شهرهای مختلف کشور هفته پنجم خود را پشت سر گذاشت و هلال احمر قم بعد از هفته‌ها ناکامی، سرانجام به چهارمین پیروزی خود دست یافت.



تیم والیبال هلال احمر قم بعد از استراحت در هفته سوم رقابت ها و تجربه چهار شکست متوالی مقابل تیم های گل گهر سیرجان، هیئت شیروان، راه و ترابری اصفهان، شفق اردکان یزد و شهرداری زاهدان در دیداری خانگی از دور برگشت میزبان آینده سازان قزوین بود.



شاگردان علیرضا خوشرویی در تلاش برای کسب نتیجه ای قابل قبول در خانه برابر تیم والیبال آینده سازان قزوین به میدان رفتند و با اینکه در خانه خود طعم شیرین پیروزی را بعد از پنج باخت متوالی چشیدند اما عملا بختی برای صعود به مرحله بعد نخواهند داشت.



در این دیدار که یکی از دیدارهای همزمان در هفته ششم از دور برگشت مرحله گروهی رقابت های لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور بود، تیم های والیبال مردان هلال احمر قم و آینده سازان قزوین در دیداری حساس در سالن شهید محمود رضائیان مجموعه ورزشی شهید جعفر حیدریان قم برابر یکدیگر صف آرایی کردند که در نهایت برتری در جدالی که بین تیم های پنجم و ششم جدول ره بندی گروه دوم به انجام رسید را تیم رده پنجم یعنی هلال احمر قم از آن خود کرد.



در این مسابقه ابتدا این والیبالیست های تیم هلال احمر قم بودند که در گیم نخست موفق شدند میزبان خود را با ارائه یک بازی بسیار خوب و هماهنگ با حساب 25 بر 22 شکست داده و در تلاش برای کسب پیروزی خوب و برتر ظاهر شدند.



در گیم دوم این مسابقه بازیکنان تیم هلال احمر در تلاش برای کسب پیروزی قاطع در این دیدار خانگی، موفق شدند تیم والیبال آینده سازان قزوین را با حساب 25 بر 18 با شکست مواجه کنند و بدین ترتیب نتیجه مسابقه در گیم شماری را دو بر صفر به سود خود رقم بزنند.



در گیم سوم هواداران تیم هلال احمر قم بار دیگر شاهد بازی دور از انتظار تیم هلال احمر بودند و دقیقات اتفاقات بازی هفته پایانی دور رفت با شهرداری زاهدان رخ داد و والیبالیست‌های هلال احمر قم دو گیم متوالی را به آینده سازان قزوین واگذار کردند.



با این حال گیم پنجم با حساب 15 بر 12 به سود تیم هلال احمر قم رقم خورد تا این تیم به چهارمین پیروزی خود در لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور دست یابد.