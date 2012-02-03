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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

حجت الاسلام صادقی نسب:

نامزدهای مجلس اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

نامزدهای مجلس اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

گناباد - خبرگزاری مهر: امام جمعه گناباد گفت: نامزدهای انتخابات مجلس باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و به دور از تخریب یکدیگر رقابت انتخاباتی را آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب در خطبه های نماز جمعه این هفته گناباد افزود: اسفند ماه برای مردم کشور ما آزمون دیگری خواهد بود که همچون 30 انتخابات گذشته حضور فعالی در صحنه داشته باشند.

وی به هفته وحدت و ولادت رسول گرامی اسلام (ص)اشاره کرد و گفت: همانگونه که امام (ره)و رهبر معظم انقلاب توصیه کرده اند باید مسلمانان از هر گونه حرکتی که موجب خدشه در وحدت مسلمین می شود خودداری کنند و به ریسمان الهی چنگ زنند.

امام جمعه گناباد به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: قبل از انقلاب اسلامی، روستاها و بعضی از شهرها آب، برق، تلفن، خانه بهداشت،راه آسفالته، گاز و امکانات زندگی نداشت اما امروزه بیش از 90 درصد روستاها از همه این مزایا برخوردارند.

وی گفت: ارتش زمان شاه اجازه ساخت یک فشنگ معمولی را نداشت اما امروزه موشکهای شهاب ایران با برد دو هزار کیلومتر خواب راحت را از دشمنان اسلام گرفته است.

کد مطلب 1524345

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