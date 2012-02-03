نامزدهای مجلس اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب در خطبه های نماز جمعه این هفته گناباد افزود: اسفند ماه برای مردم کشور ما آزمون دیگری خواهد بود که همچون 30 انتخابات گذشته حضور فعالی در صحنه داشته باشند.

وی به هفته وحدت و ولادت رسول گرامی اسلام (ص)اشاره کرد و گفت: همانگونه که امام (ره)و رهبر معظم انقلاب توصیه کرده اند باید مسلمانان از هر گونه حرکتی که موجب خدشه در وحدت مسلمین می شود خودداری کنند و به ریسمان الهی چنگ زنند.

امام جمعه گناباد به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: قبل از انقلاب اسلامی، روستاها و بعضی از شهرها آب، برق، تلفن، خانه بهداشت،راه آسفالته، گاز و امکانات زندگی نداشت اما امروزه بیش از 90 درصد روستاها از همه این مزایا برخوردارند.

وی گفت: ارتش زمان شاه اجازه ساخت یک فشنگ معمولی را نداشت اما امروزه موشکهای شهاب ایران با برد دو هزار کیلومتر خواب راحت را از دشمنان اسلام گرفته است.