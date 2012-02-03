دشمنان درصدد القای شبهه اختلاف بین مردم و نخبگان سیاسی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی ابراهیمی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر ری با اشاره به آیات الهی افزود: دشمن طراحی شوم خود را انجام می دهد اما کید و حیله دشمنان ضعیف است. سال گذشته در روز 22 بهمن دیدیم که چگونه در این روز به خصوص فرعون مصر از سلطنت خلع شد و سرنگونی او در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از عنایات و حمایتهایی است که خدای متعال از انقلاب اسلامی دارد.

وی با اشاره به کنفرانس "جوانان و بیداری اسلامی" گفت: این جوانها به پیشرفتهای ایران اسلامی با تعجب نگاه می کردند که چگونه ایران با این همه فشار و تحریم به این دستاوردها رسیده است.

امام جمعه موقت شهر ری با تبریک آغاز جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی و بزرگداشت سی وسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: امروز ما در حالی موفق شدیم که ماهواره "نوید علم و صنعت" را در مدار زمین قرار دهیم که چندی پیش ماهواره یکی از کشورهای بزرگ صنعتی دنیا در فضا منفجر شد.

وی افزود: پیشرفتهای ایران اسلامی در عرصه فناوری و فضایی این نوید را می دهد که در چند سال آینده فضانورد ایرانی را در یکی از کرات پیاده کنیم.

انتخابات یکی از مهمترین لحظات در تاریخ انقلاب اسلامی است

خطیب جمعه شهر ری تصریح کرد: یکی از راههای شکرگذاری به خاطر این همه دستاورد، حضور در صحنه های مختلف نظام اسلامی است و انتخابات یکی از مهمترین لحظات در تاریخ انقلاب اسلامی است.

وی اضافه کرد: دشمن به انتخابات مجلس نهم چشم دوخته و مردم ما باید با حضور باشکوه و حداکثری خود در وهله اول و انتخاب کاندیدای اصلح در وهله دوم دشمن را مانند همیشه مأیوس کنند.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه امروز بیداری اسلامی به مراحل اوج و اقتدار خود رسیده است، افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ما به دنبال این نیستیم که روشهای خود را به سایر کشورهای منطقه دیکته کنیم، چرا که هر یک از کشورها شرایط خود را دارند.

تنها نقطه مشترک با سایر خیزشها در منطقه

وی تاکید کرد: تنها نقطه مشترک ما با سایر خیزشها در منطقه، ظلم ستیزی و صهیونیست ستیزی است و هر خیزشی در منطقه که این نقطه اشتراک را داشته باشد ما از آن حمایت و پشتیبانی می کنیم.

امام جمعه موقت شهر ری در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به روز نیروی هوایی ارتش و سالگرد حضور و بیعت پرسنل این نیرو با رهبر کبیر انقلاب اسلامی در 19 بهمن سال 57 گفت: این حرکت در آن روز بسیار حساس و مهم بود و امروز نیز این نیرو با پیشرفتهای علمی و تکنولوژی خود از استقلال کشور دفاع می کند.