به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته هرمز با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و تبریک میلاد نبی گرامی اسلام افزود: دهه فجر یاد آور سر آغاز استقرار حکومت اسلامی است حکومتی که آرزوی همه انبیاء و اولیا و صلحا بوده است.

وی نیز گفت: بر ما فرض است که به نسل جوان بگوییم کجا بودیم و الان کجاهستیم زیرا دشمنان در جنگ نرم اعتقادات جوانان را نشانه رفته اند و دهه فجر فرصتی است برای واکاویی دستاوردهای انسانی ارزشی علمی و غیره که خداوند در پرتو اسلام زیر پرچم ولایت فقیه بر این ملت ارزانی داشته است.

امام جمعه هرمز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: اکنون ایران اسلامی را با نام امام خمینی (ره) در دنیا می شناسند این لطفی است که از ناحیه خداوند بر ملت ما عنایت شده و زعامت و رهبری پس از امام (ره) بر عهده خلف صالحش فرزند رسول الله مقام معظم رهبری نهاده که برکات امروز ایران اسلامی مرهون ولایت فقیه است، تا ظهور حضرت حجت ابن الحسن (عج) زیر پرچم اسلام و زعامت ولایت فقیه و رهبری فرزانه مقام معظم رهبری بر عهدمان با امام امت وشهدایمان استوار بمانیم.

وی در ادامه با اشاره به هفته وحدت گفت: در طول دوران پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی استکبار به اشکال گوناگون سعی در ایجاد تفرقه ملت و نفوذ و سقوط این نظام را داشته اما به فضل الهی ملتی که اتصال به حلقه ولایت فقیه دارد سست نمی شود.

موسوی اظهارداشت: از مصادیق تفرقه و اختلاف افکنی بحث تاریخی پیرامون میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) بود که با درایت بنیانگذار انقلاب این هفته را هفته وحدت نامیدند و پیامی که قرآن و اسلام برای امت خود دارد و پرهیز از اختلاف و تفرقه پیام قرآن و ندای پیامبر اسلام و اهل بیت طاهرینش است.

موسوی استکبار از تفرقه و اختلاف بین امتهای اسلامی سود می برد و حال که بیداری اسلامی در منطقه شکل گرفته باید بیشتر مواظب بود و به فرموده مقام معظم رهبری باید مراقب طراحی های دشمنی و توطئه چینی آنان باشیم.

انتخابات عرصه قدرت طلبی نیست

حجت الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حال که انتخابات نزدیک است باید با شور و حضور گسترده در پای صندوقهای رای بار دیگر دشمنان را ناکام گذاشته و همه دست اندارکاران انتخابات به ویژه کاندیداها و طرفداران آنان با رقابتی سالم اخلاق اجتماعی را بر همه چیز ترجیح دهند و بدانید که انتخابات عرصه قدرت طلبی نیست بلکه محک حضوری آگاهانه در راستای خدمت به ولی نعمتان خود است.

مسئولان چاره ای برای حل مشکل معیشت مردم هرمز بیابند

امام جمعه هرمز با اشاره به حادثه تلخ غرق شدن شناور دریایی و جان باختن هموطنانمان عنوان کرد: سهل انگاری و بی احتیاطی می تواند جان عده زیادی را به خطر بیندازد و جامعه ای را داغدار کند و این سهل انگاری به هر شکل مذموم و از ناحیه همه اشخاص مطرود است.

وی تصریح کرد: آنچه که بسیار مهم است و همه به آن اذعان داریم حفظ جان همه مسافران راه دریایی است که باید مورد توجه مسئولان و تعاونیهای قایقداران باشد و این نکته بسیار ازرشمند است.

وی گفت: عواقب و پس لرزه این بی احتیاطی آشکار و حادثه دلخراش نباید موجب بی نظمی کاری یا اختلال معیشتی عده زیادی شود.

توجه به تردد شناورهای مجاز در مسیرهای دریایی بسیار پسندیده و مطلوب است که باید از سالها قبل در دستور قرار می گرفت این خواسته مردم جزیره هرمز از مسئولان نیز بوده اما به یکباره و به این بهانه بدون برنامه ریزی در راستای معیشت بخش زیادی از مردم این جزیره که بیکاری تعداد زیادی را به همراه داشته توجیهی ندارد.

خطیب جمعه هرمز اضافه کرد: با تعطیل شدن یکباره تردد دریایی معمول کمر خمیده مردم این جزیره از عدم رونق اقتصادی

خمیده تر شده است.

وی تصریح کرد: جا دارد مسئولان امر به صورت ضربتی با رعایت ایمنی دریایی در راستای توجه به اشتغال قایقداران چاره اندیشی کنند هر چند وضعیت تردد شناورهای موجود ایمن هست اما در بحث جابجایی رضایت بخش نیست و مشکلاتی برای اهالی ایجاد شده است امیدوایم زودتر مرتفع شود.