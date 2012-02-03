حفظ دستاوردهای انقلاب از وقوع آن مهمتر است/ امام باور را به ملت ایران هدیه داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های این هفته نماز جمعه همدان با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: خوسازی و جامعیت امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش بسزایی داشته است.

وی با بیان اینکه توطئه ها، ترورها و ناآرامی ها در 30 سال اخیر در راستای به انحراف کشاندن و نابودی انقلاب صورت گرفته است، افزود: اگر جامعیت امام خمینی(ره) نبود انقلاب اسلامی ایران به پیروزی نمی رسید.

حجت الاسلام طه محمدی موفقیتهای انقلاب اسلامی ایران را مهر تاییدی بر تفکر امام(ره) دانست و گفت: امروزه کشورهای غربی به حقانیت اسلام اذعان دارند و دریافته اند که مادی گرایی راه به جایی نمی برد.

امام جمعه همدان راه امام(ره) و انقلاب را ادامه راه پیامبر گرامی اسلام(ص) دانست و گفت: رشد ایمان، فضیلت و تقوا در جامعه از برکات انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) باور را به مردم ایران اسلامی هدیه داد، گفت: در جامعه ایرانی مالکیت کشور و نظام به دست مردم است و با این باور، مردم دست شرق و غرب را از مملکت کوتاه کرده اند.

وی آغاز سلسله انفجار نور را ابتدا از غار حرا در زمان پیامبر گرامی اسلام(ص)، استمرار آن را در کربلا توسط حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و نتیجه آن را در انقلاب اسلامی ایران دانست.

آیت الله طه محمدی 200 هزار شهید انقلاب را در راستای حفظ نظام دانست و افزود: هدایت و رهبری پیامبرگونه مقام معظم رهبری در کوران حوادث و فتنه های زمان مانع خروج انقلاب از مسیر اصلی خود شده است.