"جان تری" بازوبند کاپیتانی تیم ملی انگلیس را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تری به دلیل توهین نژادپرستانه به آنتون فردیناند مدافع تیم فوتبال کوئینزپارک رنجرز در دیدار این تیم مقابل چلسی که در ماه نوامبر برگزار شد به دادگاه احضا شده و روز گذشته اعلام شد جلسه نهایی دادگاهش تا بعد از رقابتهای یورو 2012 نیز برگزار نخواهد شد.

به این ترتیب 14 عضو اتحادیه فوتبال انگلیس متفق القول تصمیم گرفتند تری را از کاپیتانی تیم ملی این کشور محروم کنند و این بازیکن در رقابتهای یورو 2012 کاپیتان تیم ملی انگلیس نباشد.

این دومین بار است که تری بازوبند کاپیتان تیم ملی انگلیس را از دست می دهد. او پیش از این به دلیل مسائل اخلاقی یک بار دیگر بازوبند تیم ملی انگلیس را از دست داده بود اما کاپلو بار دیگر این بازوبند را از فردیناند گرفت و آن را به تری تقدیم کرد.