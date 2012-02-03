وحدت جوامع اسلامی ضربه محکم به دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن جلالی در خطبه های این هفته شهر هفشجان اظهار داشت: اگر وحدت بین تمام مسلمان کشورهای اسلامی حاکم شود، این مهم قدرتی در برابر دشمنان اسلام می شود و ضربه ای برای آنهاست.

وی با بیان اینکه ما وارثان تمام کسانی هستیم که جان خود را برای انقلاب اسلامی داده اند، عنوان کرد: وظیفه ما در حال حاضر این است که برای آیندگان پیروزیهایی خلق کنیم.

امام جمعه هفشجان تصریح کرد: مسلمان باید بصیرت داشته باشند و دوست و دشمن خود را شناسایی کنند.

حجت الاسلام جلالی با بیان اینکه مومنان واقعی کسانی هستند در راه انقلاب و اسلام به شهادت رسیده اند، افزود: مسلمان باید در حال حاضر حق را شناسایی کنند و سپس اهل آن را شناسایی کنند.

وی با بیان اینکه ندادن خمس نوعی بی تقوایی محسوب می شود، ادامه داد: در اموال مردم حقوقی برای افراد فقیر و محتاج هست و خمس دادن حق سادات و امام است.

امام جمعه هفشجان اذعان داشت: اگر کسی خمس اموالش را پرداخت نکند، در اموالش نمی تواند تصرف داشته باشد.

حجت الاسلام جلالی افزود: خمس مانند روزه و نماز واجب است و باید آن را پرداخت کرد.

وی یادآور شد: یکی از مهمترین وظایف ما حضور جدی در تمام صحنه ها و برنامه های انقلاب است.