خطر تردد در محور فیروزکوه/ 5 هزار حادثه دیده در برف و کولاک

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با خطرناک عنوان کردن تردد در محور فیروزکوه اعلام کرد: 95 امدادگر هلال احمر در حال امدادرسانی به در راه ماندگان و حادثه دیدگان در این محور مواصلاتی هستند.

وی افزود: هم اکنون پنج هزار حادثه دیده در این محور توسط امدادگران تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفته و 500 نفر هم نجات یافتند. همچنین یکهزار و 200 شهروند اسکان اضطراری شده و بیش از سه هزار بسته غذایی توزیع شده است.

این مقام مسئول در هلال احمر از توزیع 700 پتو، دو هزار نان، یکهزار کنسرو و 50 کیلو خرما میان در راه ماندگان برف و کولات در فیروزکوه خبر داد.