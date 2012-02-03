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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

خطر تردد در محور فیروزکوه/ 5 هزار حادثه دیده در برف و کولاک

خطر تردد در محور فیروزکوه/ 5 هزار حادثه دیده در برف و کولاک

سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر با هشدار به شهروندان گفت: محور فیروزکوه بسیار خطرناک است و تاکنون بیش از پنج هزار حادثه دیده تحت خدمات امدادی هلال احمر قرار گرفته اند.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با خطرناک عنوان کردن تردد در محور فیروزکوه اعلام کرد: 95 امدادگر هلال احمر در حال امدادرسانی به در راه ماندگان و حادثه دیدگان در این محور مواصلاتی هستند.

وی افزود: هم اکنون پنج هزار حادثه دیده در این محور توسط امدادگران تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفته و 500 نفر هم نجات یافتند. همچنین یکهزار و 200 شهروند اسکان اضطراری شده و بیش از سه هزار بسته غذایی توزیع شده است.

این مقام مسئول در هلال احمر از توزیع 700 پتو، دو هزار نان، یکهزار کنسرو و 50 کیلو خرما میان در راه ماندگان برف و کولات در فیروزکوه خبر داد.

کد مطلب 1524363

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