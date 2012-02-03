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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

حسن زاده در گفتگو با مهر:

تیم متخلف دربی شنبه معرفی می‌شود/ احتمال بیش از یک جلسه محرومیت

تیم متخلف دربی شنبه معرفی می‌شود/ احتمال بیش از یک جلسه محرومیت

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه نام تیم متخلف بازی دربی را تا پایان وقت اداری روز شنبه اعلام می کنیم، تاکید کرد: ممکن است محرومیت در نظر گرفته شده برای حضور تماشاگران تیم متخلف دربی حتی بیش از یک جلسه باشد.

اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شعارها و الفاظ ناشایستی که در جریان دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس مطرح شد،گفت: با توجه به اینکه من خودم ناظر ویژه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس بودم، مشاهده کردم که هواداران یکی از دو تیم سرخابی در جریان بازی بارها از شعارها و الفاظ بسیار زشت علیه عوامل و کادر فنی تیم مقابل استفاده می کرد که برای نخستین بار بود که شاهد چنین شعارهای زشت و رکیکی در ورزشگاه ها بودیم.

وی با بیان اینکه این شعارها تاثیر منفی و بدآموزی زیادی دارد و بر خلاف اصول و ارزش های اخلاقی و اسلامی است، تاکید کرد: قطعا این حرکت هواداران، یک جلسه محرومیت را از برگزاری بازی با تماشاگر برای تیم آنها در بر خواهد داشت و حتی ممکن است تعداد جلسات این محرومیت بیشتر از یک جلسه نیز باشد.

حسن زاده در همین خصوص اظهار داشت: فعلا در حال دریافت و جمع آوری گزارشات کتبی دیگری نیز در این خصوص هستیم. اما با توجه به اینکه امروز تعطیل است تا پایان وقت اداری فردا تیم محروم و تعداد جلسات محرومیت آن تیم را از برگزاری بازی با حضور تماشاگرانش اعلام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی اعلام نام تیم مورد نظر باعث می شود که برخی از گزارشات به دست ما نرسیده و یا ارزش خود را از دست بدهد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر پنجشنبه با پیروزی 3 بر 2 پرسپولیس به پایان رسید. در این دیدار بیش از 65 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور داشتند.

کد مطلب 1524364

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