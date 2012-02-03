اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شعارها و الفاظ ناشایستی که در جریان دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس مطرح شد،گفت: با توجه به اینکه من خودم ناظر ویژه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس بودم، مشاهده کردم که هواداران یکی از دو تیم سرخابی در جریان بازی بارها از شعارها و الفاظ بسیار زشت علیه عوامل و کادر فنی تیم مقابل استفاده می کرد که برای نخستین بار بود که شاهد چنین شعارهای زشت و رکیکی در ورزشگاه ها بودیم.

وی با بیان اینکه این شعارها تاثیر منفی و بدآموزی زیادی دارد و بر خلاف اصول و ارزش های اخلاقی و اسلامی است، تاکید کرد: قطعا این حرکت هواداران، یک جلسه محرومیت را از برگزاری بازی با تماشاگر برای تیم آنها در بر خواهد داشت و حتی ممکن است تعداد جلسات این محرومیت بیشتر از یک جلسه نیز باشد.

حسن زاده در همین خصوص اظهار داشت: فعلا در حال دریافت و جمع آوری گزارشات کتبی دیگری نیز در این خصوص هستیم. اما با توجه به اینکه امروز تعطیل است تا پایان وقت اداری فردا تیم محروم و تعداد جلسات محرومیت آن تیم را از برگزاری بازی با حضور تماشاگرانش اعلام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی اعلام نام تیم مورد نظر باعث می شود که برخی از گزارشات به دست ما نرسیده و یا ارزش خود را از دست بدهد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر پنجشنبه با پیروزی 3 بر 2 پرسپولیس به پایان رسید. در این دیدار بیش از 65 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور داشتند.