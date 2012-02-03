927 چالوسی با مدیران مازندران دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی ظهر جمعه در حاشیه ملاقات عمومی استاندار، معاونان، مدیران ستادی استانداری و مدیران کل دستگاههای اجرایی مازندران با مردم چالوس، افزود: از این تعداد ملاقات کنندگان 535 نفر مرد و 285 نفر زن بودند.

وی افزود: مهمترین درخواستها در بخش تسهیلات بانکی، اشتغال و مشکلات شهری و روستایی و به ترتیب با 90، 85 و 87 نفر بود.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی استان با اشاره به اینکه در این ملاقات عمومی معاون سیاسی امنیتی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، معاون برنامه ریزی و معاون عمرانی استاندار، 11 مدیرکل ستادی استانداری و معاونان آنها حضور داشتند، اظهار داشت: نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی، 31 نفر از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و10 معاون مدیرکل در این ملاقات عمومی استاندار را همراهی کردند.

وی تصریح کرد: این دیدار عمومی از ساعت 8 صبح آغاز و پس از اقامه نماز جمعه به امامت حجت الاسلام و المسلمین راشدی، امام جمعه چالوس ادامه یافت.

مازندران دارای 19 شهرستان و سه میلیون و 40 هزار نفر جمعیت است.