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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

رستم علی اعلام کرد:

927 چالوسی با مدیران مازندران دیدار کردند

چالوس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره روابط عمومی استانداری مازندران گفت: در بیست و سومین دیدار عمومی استاندار، 927 نفر از مردم شهرستان چالوس با استاندار و مدیران استانی دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی ظهر جمعه در حاشیه ملاقات عمومی استاندار، معاونان، مدیران ستادی استانداری و مدیران کل دستگاههای اجرایی مازندران با مردم چالوس، افزود: از این تعداد ملاقات کنندگان 535 نفر مرد و 285 نفر زن بودند.

وی افزود: مهمترین درخواستها در بخش تسهیلات بانکی، اشتغال و مشکلات شهری و روستایی و به ترتیب با 90، 85 و 87 نفر بود.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی استان با اشاره به اینکه در این ملاقات عمومی معاون سیاسی امنیتی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، معاون برنامه ریزی و معاون عمرانی استاندار، 11 مدیرکل ستادی استانداری و معاونان آنها حضور داشتند، اظهار داشت: نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی، 31 نفر از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و10 معاون مدیرکل در این ملاقات عمومی استاندار را همراهی کردند.
 
وی تصریح کرد: این دیدار عمومی از ساعت 8 صبح آغاز و پس از اقامه نماز جمعه به امامت حجت الاسلام و المسلمین راشدی، امام جمعه چالوس ادامه یافت.
 
مازندران دارای 19 شهرستان و سه میلیون و 40 هزار نفر جمعیت است.
کد مطلب 1524368

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