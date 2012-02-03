اخبار کوتاه کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه گفت: پیروزی انقلاب نه تنها در بعد مادی بلکه در بعد معنوی نیز ملت ایران را به پیشرفتهایی عظیم رسانده است.

سید دادوش هاشمی افزود: تحریمها عامل اصلی رشد و پیشرفت ایران در زمینه‌های مختلف شده و این پیشرفتها باعث عصبانیت دشمنان ما شده است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: آمریکا در قبل از پیروزی انقلاب، فقط به فکر سودجویی و منافع خود در کشور ما بود به همین دلیل است که امروز به هر طریق ممکن در پی ضربه‌زدن به مردم ایران است.

هاشمی با اشاره به برنامه های دولت برای کرمانشاه در سال آینده، گفت: براساس وظیفه باید تمامی مدیران استان کرمانشاه برنامه های خود را از همین الان برای سال آینده تدوین و آماده کنند تا شاهد پیشرفت هرچه بهتر استان در تمام زمینه ها باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باید یک هم‌افزایی در استان کرمانشاه ایجاد شود، افزود: پیگیری و وقت گذاشتن برای اجرای کارها و رصد کردن آنها یک اصل مهم است و همه دستگاهها باید در این زمینه به توسعه استان کمک کنند.

هاشمی با انتقاد از تعطیلیهای مکرر در بازارچه مرزی پرویزخان، تاکید کرد: این بازارچه با تلاشهای مستمر مسئولان کشوری و استانی به بازارچه رسمی کشور تبدیل شده است، لذا باید تلاش کنیم که از تعطیلی های مکرر در این بازارچه جلوگیری شود.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: رتبه مسکن مهر در استان کرمانشاه نسبت به گذشته بسیار پیشرفت کرده است.

پیشرفتهای علمی کشور به برکت از خودگذشتی جوانان است

غلامرضا حیدری در مراسم یادواره شهدای هنرمند سنقر گفت: پیشرفتهای علمی و پژوهشی دانشمندان ایرانی به برکت رهنمودهای امام راحل، اجرای فرامین مقام عظمای ولایت و از خودگذشتگیهای جوانان برگرفته از خط سرخ امام حسین (ع) است.

فرماندار سنقر افزود: امروز وظیفه ما این است که ایثار و فداکاری شهدا را زنده نگه داریم و اجازه ندهیم بین جوانان و شهدا فاصله ایجاد شود.

حیدری گفت: دشمنان از همان ابتدای انقلاب اسلامی توطئه ها و برنامه های متعددی را در دستور کار خود قرار دادند و امروز تمام استکبار جهانی علیه ایران اسلامی متحد شده اند تا رابطه بین ملت و ولایت را قطع کنند.

وی حضور پرشور مردم را در آستانه دو رویداد بزرگ پیش رو مورد تاکید قرار داد و گفت: ملت مسلمان ایران با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند ماه، تجدید پیمان خود را با آرمانهای امام و شهیدان اعلام خواهند کرد.

قهرمانی خراسان رضوی در مسابقات ژیمناستیک کشور در کرمانشاه

رقابتهای قهرمانی کشور ژیمناستیک در دو رده سنی نوجوانان و جوانان به مدت سه روز به میزبانی شهر کرمانشاه برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که با حضور 18 تیم از سراسر کشور برگزار گردید خراسان رضوی مقام نخست را کسب کرد و تیمهای مازندران و آذربایجان شرقی به ترتیب دوم و سوم شدند.

براساس این گزارش، در بخش قهرمان قهرمانان نیز میثم جعفری از آذربایجان شرقی با کسب مجموع امتیاز 75/10 مقام نخست را به دست آورد و محمد رکنی از مازندران و کیوان انصاری از اردبیل به ترتیب با کسب امتیاز 74/55 و 73/90 دوم و سوم شدند.