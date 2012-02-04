به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب اخیراً مجوز نشرش را از اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است.

رمان «پایان‌ها» را یداالله ملایری به فارسی ترجمه کرده و انتشارات مروارید آن را به زیر چاپ برده و پیش بینی می‌شود طی روزهای آتی در بازار توزیع شود.

این کتاب برگردان فارسی رمان «النهایات» عبدالرحمن منیف است که در سال 1977 منتشر شد.

این رمان نویس معاصر عرب در سال 1933 در شهر عمان اردن از پدری عربستانی و مادری عراقی متولد شد و در سال 2004 هم درگذشت.

عبدالرحمان منیف از معروف‌ترین نویسندگان ادبیات رئالیستی جهان عرب است که آثارش به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده است.

«شهرهای نمک» یکی از معروفترین آثار اوست که طرفداران بسیاری در اروپا داشته است. یکی از دلایل پرفروش بودن این اثر، انتقادهای صریحی است که منیف نسبت به نظام کشور عربستان سعودی در کتابش ابراز کرده است. این مخالفت‌ها البته به ممنوع شدن انتشار کتاب «شهرهای نمک» در این کشور انجامید.