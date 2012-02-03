به گزارش خبرنگار مهر، ائمه جمعه شهرستانهای اصفهان در خطبههای این هفته نماز سیاسی عبادی جمعه پیرامون مسائل مختلفی همچون دهه فجر، انتخابات، هفته وحدت و مسائل سوریه صحبت کردند که در ادامه بخشهایی از آن را میخوانید.
آیت الله عبدالنبی نمازی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه در کاشان با گرامیداشت هفته وحدت اظهار داشت: انسجام، اتحاد و همبستگی مسلمانان تمامی فتنهها و توطئههای دشمنان اسلام را خنثی میکند.
ایران اسلامی با همه تهدیدها در عرش حرکت میکند
وی تصریح کرد: دشمنان اسلام تنها راه غلبه بر مسلمانان را ایجاد تفرقه، اختلاف و حتی جنگ بین آنها میدانند.
خطیب نماز جمعه کاشان گفت: برخی منبریها که شمارشان از انگشتان دست هم کمتر است باید خیلی مواظب باشند و از سخنرانیهایی که منشا اختلاف و تفرقه است، پرهیز کنند.
وی تاکید کرد: نباید به مقدسات اهل سنت اهانت کردن، حرام است و این حکم ولایت است.
نمازی با بیان اینکه برخی به اشتباه میگویند به علت عشق به اهل بیت (ع) اهانت میکنیم، تصریح کرد: حتی خود حضرت علی (ع) برای مصالح دین اسلام با برادران اهل سنت رفیق بود.
وی در ادامه خطبه نماز با بیان اینکه آمریکا و اسراییل، سران کشورهای قطر و عربستان که خود را خادم حرمین میدانند به جان سوریه انداختهاند، اظهار داشت: دلیل این همه هجمه اینکه سوریه در برابر اسراییل در خط مقدم مبارزه ایستاده است.
خطیب نماز جمعه کاشان بیان داشت: آمریکا تلاش میکند برای حفظ هویت و موجودیت خبیث رژیم غاصب اسراییل، بشار اسد رییس جمهور مقاوم و انقلابی سوریه و هم پیمان با جمهوری اسلامی ایران را که در مقابله با اسراییل است، برکنار کند.
وی یادآور شد: به همین دلیل در روزهای گذشته در شورای امنیت پیش نویس قطعنامه جدیدی برای برکناری بشار اسد با همکاری عربستان و برخی کشورهای غربی تهیه شده بود که در نشست شورای امنیت رای نیاورد.
نمازی ربودن زائران ایرانی در سوریه را یکی از توطئههای دشمنان اسلام برای ملت ایران دانست و اضافه کرد: گروههای مسلح و تروریستی که سلاحها و امکانات آنها توسط عربستان، قطر، آمریکا و اسراییل تهیه میشود، این جنایتها را برای کوتاه آمدن ایران و سوریه، در مسئله رژیم صهیونیستی انجام میدهند.
وی تاکیدکرد: دشمنان اسلام باید بدانند تفکر توحیدی ملت ایران مبتنی بر جهاد و مقاومت در برابر تمام کفر است و همانگونه که امام راحل فرمودند اگر دشمنان بخواهند در برابر دین ما بایستند، ما با تمام قدرت در برابر تمام دنیای آنها خواهیم ایستاد.
ایجاد آگاهی درباره معیارهای انتخابات از مهمترین وظایف رسانههاست
حجتالاسلام سیفالله یعقوبی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرضا اظهار داشت: حفظ تقوا در تمامی امور زندگی از مسائلی است که همگان باید آن را مد نظر قرار دهند.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در روز قیامت مطرح است نامه اعمال بندگان است که در آن روز تمامی اعمال، کردار و رفتار ما در برابر دیدگانمان به نمایش گذاشته میشود.
یعقوبی با اشاره به اهمیت رعایت دستورات الهی در حوزه اقتصاد افزود: افرادی که در وضعیت رکود اقتصادی به عمل احتکار روی میآورند باید بدانند که فردای قیامت در محضر عدل الهی باید پاسخگوی مسایل و مشکلاتی که برای مردم به وجود آوردهاند، باشند.
خطیب جمعه شهرضا در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به ایام دهه فجر تصریح کرد: این ایام باید یادآور دوران خوش پیروزی انقلاب اسلامی باشد و همه باید تلاش کنند تا فرامین رهبر معظم انقلاب درباره این ایام را به خوبی اجرا کنند.
امام جمعه شهرضا در ادامه با تشریح اهمیت رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم از سوی مسئولان بیان داشت: همگان باید بدانند و آگاه باشند که مشکلات و نارساییهای معیشتی نباید مردم را دلزده کند.
یعقوبی با اشاره به سالروز اعلام همبستگی همافران با انقلاب اسلامی و دیدار تاریخی آنها با امام خمینی (ره) گفت: این روز به عنوان یک واقعه تاریخی بزرگ و به یاد ماندنی در تاریخ ایران اسلامی ثبت شد و به همین دلیل این روز را روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی نامیدند.
نماینده ولی فقیه در شهرضا با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برگزاری انتخابات پرشور با حضور حداکثری از مسایلی است که همواره رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشتهاند.بزرگترین عاملی که سبب پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد، پشتوانه مردمی بود.
تحریمها حربه سوخته غرب در مواجهه با انقلاب ایران است
حجت الاسلام شیخ محمد جواد رضایی در خطبههای نماز جمعه این هفته سمیرم اظهار داشت: نماینده مجلس شورای اسلامی باید خود را وقف مردم کند و ولایتمدار باشد.
وی با بیان اینکه انتخابات میدان احقاق حق و دمکراسی است، اظهار داشت: برگزاری انتخابات در 33 سال عمر با عزت و مقتدرانه انقلاب اسلامی، نماد و مظهر مردمسالاری دینی و الهی است.
امام جمعه موقت سمیرم درباره تحریمهای نفتی غربیها نیز تصریح کرد: افتخار جمهوری اسلامی این است که اقتدار خود را هرگز متکی بر نفت، سلاح و تجهیزاتی از این قبیل نمیداند که با تحریم یا کمبود آنها خدشه دار شود.
وی تحریم را حربه سوخته و تکراری آمریکا و غرب در مواجهه با انقلاب ایران برشمرد و تاکید کرد: استکبار جهانی با دشمنیهای خود راه به جایی نخواهد برد و روز به روز بر تنفر اذهان عمومی نسبت به خود خواهد افزود.
رضایی ستیزه جویی غربیها با کشورمان به ویژه بعد از فتنه 88 را نشانه عجز و زبونی دشمنان ایران اسلامی دانست و گفت: همت جوانان ایرانی با ترس و ترور صد چندان شده و بزودی ایران بر قله اقتدار و افتخار جهان خواهد ایستاد.
مردم ایران به ولایت فقیه وابستگی دارند
همچنین حجتالاسلام محمدرضا اسماعیلی در نماز جمعه این هفته گلپایگان، اظهار داشت: جهان اسلام تشنه وحدت و انسجام است و همراهی و همگامی جامعه اسلامی میتواند فصل جدیدی در جهان اسلام ایجاد کند و ما در این شرایط وظیفه خطیری بر عهده داریم.
وی افزود: امام (ره) اسلام ناب محمدی (ص) را به ارمغان آوردند و بر تمام مکتبهای الحادی و «ایسم»ها خط بطلان کشیدند، امام در برابر کاپیتالیسم، کمونیسم و سوسیالیسم ایستاد و با ترسیم اسلام ناب این مکاتب را به زبالهدان تاریخ فرستاد، به برکت آیندهنگری ایشان بود که چراغ این مکاتب یکی پس از دیگری خاموش شد. حضرت امام (ره) با سیاست نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی توانست از تمام مظلومان و دردمندان دنیا دفاع کند.
اسماعیلی با بیان اینکه امروز میتوانیم افکار و اندیشههای حضرت امام (ره) را در منطقه مشاهده کنیم، گفت: امام با ایجاد نهادهای حمایتی از محرومان، نیروی بزرگ مردمی به دست آورد و ایشان همیشه دغدغه دفاع از محرومان جامعه را داشتند و آنها را مورد توجه قرار میدادند.
خطیب جمعه گلپایگان بیان کرد: در آن روزگار عدهای میگفتند اسلام دینی است که نباید به جامعه کاری داشته باشد و در برابر اتفاقاتی که میافتد باید بیتفاوت بود، اما امام (ره) فرمودند که اسلام ما اسلام آمریکایی نیست بلکه اسلام ناب محمدی (ص) است و باید در دین اسلام از اصول توحیدی و ارزشهای اسلامی دفاع کرد.
وی گفت: افرادی که داعیه دین داشتند عدالت اجتماعی را در برابر توسعهیافتگی قرار دادند و بر این طبل کوبیدند اما امروز در جنبش والاستریت و قلب توسعهیافتگی دنیا عکس موضوع را مشاهده میکنیم که 99 درصد ثروتمندان در برابر یک درصد مردم محروم قرار دارند.
اسماعیلی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه ادامه داد: حفظ نظام از اوجب واجبات است و یکی از وظایف مهم مردم شرکت در انتخابات است و مردم با حضور در صحنه برگ زرینی بر کتاب قطور انقلاب اسلامی میافزایند.
وی تاکید کرد: دشمنان در صدد هستند که دو نوع تفکر را در جامعه القا کنند، یکی اینکه مردم از حضور در صحنه خسته شدهاند و دیگر پای صندوقهای رای نمیروند و دیگری آنکه گروهی که بدخواه و در عین حال نانخور انقلاب هستند و در این کشور زندگی میکنند، این تفکر را به جامعه القا میکنند که اگر مردم پای صندوقها حاضر شدند، به توصیه و سفارش ما بوده است و اگر حضور کم رنگتری داشته باشند، میگویند مردم به توصیه ما گوش فرا دادند و نیامدند.
اسماعیلی اظهار داشت: مردم ما وابسته به حزب و جناحی نیستند و تنها وابستگی به نظام، اسلام، دین و ولایت فقیه دارند و بنا به فرمایش رهبر انقلاب با حضور حداکثری در روز 12 اسفند مشت محکمی بر یاوه گویان عالم خواهند زد و آنها را مأیوس میکنند.
وی همچنین به جریان فتنه اشاره کرد و گفت: آنان میخواهند مردم را از اصول انقلاب جدا کنند، اما باید بدانند که مردم ایران با امام و آرمانهای شهدا میثاق بستهاند و هرگز از راه ولایت دور نمیشوند.
دهه فجر پایان ظلمت و تاریکی در ایران است
همچنین حجت الاسلام عباس رحیمی در خطبههای نماز جمعه مبارکه با تبریک سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: شاه ایران همانند آتاتورک در ترکیه قصد داشت با حمایت آمریکاییها، اسلام زدایی و مبارزه با دین کند.
وی با اشاره به سخنرانیهای کوبنده و افشاگریهای بیدارکننده امام خمینی (ره) گفت: روحانیت مبارز و در رأس آنها امام خمینی (ره) پیامبرگونه، جان بر کف، با تکیه و توکل بر خدا و با اخلاص اسلام را به مردم معرفی کرده و چشم و گوش مردم را باز کردند.
امام جمعه مبارکه با اشاره به هدف امام خمینی (ره) از قیام علیه نظام شاهنشاهی گفت: هدف اصلی امام (ره)معرفی اسلام ، شکستن سلطه اجانب، آزادی کشور و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی بود.
وی با بیان اینکه ملت غیور و مسلمان ایران در همه صحنههای انقلاب پشتیبان و حافظ نظام و اسلام و میهن بوده و هستند، گفت: ایران اسلامی پس از 33 سال با وجود همه کارشکنیهای دشمنان داخلی و خارجی به بسیاری از اهداف خود دست پیدا کرده است.
وی با اشاره به لزوم هوشیاری و بیداری ملت ایران در مقابل توطئههای دشمنان گفت: ما تازه در نیمه راه هستیم و باید کاملا مواظب دشمن که امروز تیر خورده اسلام و مسلمانان است و در حالت مرگ و حیات به سر میبرد، باشیم.
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