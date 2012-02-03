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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

آیت‌الله حسینی بوشهری:

پیشرفتهای عظیمی در منطقه پارس جنوبی صورت گرفته است

پیشرفتهای عظیمی در منطقه پارس جنوبی صورت گرفته است

عسلویه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان گفت: پیشرفتهای عظیمی در منطقه ویژه پارس جنوبی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر جمعه در نشست با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی اظهار داشت: با وجودی که دشمنان تلاش بسیار زیادی برای تخریب و گرفتن سرعت علمی در کشور انجام می‌دهند ولی با تلاش دانشمندان داخلی شاهد شکوفایی علوم مختلف در داخل کشور هستیم.

وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تا کنون پیشرفتها و پیروزیهای عظیمی داشته‌ایم و به دستاوردهای ارزشمندی داشته‌ایم که روز به روز سرعت دستیابی به این پیروزی‌ها رو به افزایش است.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان اضافه کرد: نعمتهای خدادای بسیار زیادی در پارس جنوبی وجود دارد که باید قدر این نعمتها را بدانیم و به خوبی از آنها استفاده کنیم. در آینده نزدیک شاهد شکوفایی منطقه ویژه پارس به عنوان قطب انرژی ایران باشیم.

وی افزود: از مسئولان منطقه ویژه پارس انتظار داریم تا در راستای نیل به اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی به مردمی که در همه عرصه‌های نظام حضور باشکوهی داشته‌اند خدمات‌رسانی کنند.

مدیرعامل منطقه ویژه پارس جنوبی نیز در این نشست اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای کاری ما در این سازمان تحقق مصوبات سفر مقام معظم رهبری و هیئت دولت به منطقه عسلویه است و تلاش زیادی برای اجرای هر چه سریع‌تر این مصوبات انجام خواهیم داد.

مسعود نصوری ادامه داد: منطقه ویژه پارس به عنوان قطب انرژی کشور نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور داشته است و مسئولان کشوری و استانی توجه بسیار زیادی به آن دارند.

وی با اشاره به بازدید جوانان کشورهای مسلمان از منطقه ویژه پارس جنوبی اظهار داشت: افراد بازدید کننده به تحسین پیشرفت‌های صورت گرفته در این منطقه پرداخته‌اند. انقلاب اسلامی ایران الگویی برای دیگر کشورهای مسلمان جهان است.

کد مطلب 1524376

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