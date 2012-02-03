سوراخ شدن بدن کارگر جوان با میلگرد/ نخستین آتش سوزی ساخت مواد محترقه

به گزارش خبرگزاری مهر،کارگر جوانی که به علت افتادن از ارتفاع، میله گرد فلزی به داخل بدنش فرو رفته بود به طرز معجزه آسایی از این حادثه جان سالم بدر برد.ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ظهرروز گذشته بادریافت خبر این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 15 ونجاتگران دو این سازمان را بصورت همزمان راهی محل حادثه در شهرک مسعودیه کرد.

کریم شمشیری رئیس گروه نجاتگران که در محل حادثه حضور داشت، دراین باره گفت: کارگر 26 ساله ای دریک ساختمان نیمه ساز سرگرم کار بود که ناگهان از طبقه اول این ساختمان به داخل حیاط و برروی میلگردها افتاد.

بدنبال این حادثه یکی از میل گردها از قسمت پشت و بالای کمربه داخل بدنش فرو رفت.نجاتگران وآتش نشانان بیدرنگ با استفاده از ابزاربرش، ادامه میل گرد را بریدند تا بتوان وی را به بیمارستان منتقل کرد.

وی علت بروز این حادثه را بی احتیاطی کارگر ذکر کرد و گفت: کارگر مصدوم بلافاصله تحویل عوامل اورژانس و به بیمارستان اعزام شد.

انفجار محل ساخت مواد محترقه



مغازه ای که به مکان غیرقانونی ساخت مواد محترقه تبدیل شده بود به دلیل فعل و انفعالات شیمیایی دچار انفجار و آتش سوزی شد.همسایگان به دنبال رخداد این حادثه سراسیمه خبر آن را به سامانه 125 دادند که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 86 ساعت 12:57 دقیقه روز گذشته رهسپار محل حادثه در جاده ورامین، جاده نظامی شدند.

بنا به گفته مهدی عیاق فرمانده آتش نشانان، انفجارهای پیاپی و شعله های آتش از فاصله دور کاملا شنیده و دیده می شد.

آتش نشانان بیدرنگ با استفاده از لوله های آبرسان این آتش سوزی را مهار و خاموش کردند.این مغازه در داخل یک منزل مسکونی قرار داشت که با تلاش آتش نشانان از سرایت آتش به آن جلوگیری شد.

وی در ادامه اظهار داشت: شدت انفجار به قدری بود که شیشه های در ورودی این مغازه که برای پنهان کاری کاملا بسته بود، شکست و به داخل خیابان پرتاب شد.در مورد تعدا مصدومین این حادثه اظهار داشت: به هنگام وقوع انفجار هیچ کس در محل حضور نداشت به این خاطر این حادثه هیچ گونه مصدومی به همراه نداشت.

وی علت بروز انفجار فعل و انفعالات شیمیایی و انفجار خودبخودی این مواد ذکر کرد و افزود: در محل حادثه مقدار زیادی مواد اولیه ساخت ترقه شامل اکلیل و سرنج پیدا شد که دچار آتش سوزی شده بود

برخورد مرگبار سه خودرو



برخورد سه وسیله نقلیه دریک حادثه رانندگی در جاده اندیشه- شهریار باعث مرگ یک راننده مرد میانسال شد.شهروندانی که از مسیر جنوب به شمال جاده اندیشه حوالی شهرک قدس درحال گذر بودند درساعت 8 صبح امروزبا سامانه 125 تهران تماس گرفتند و وقوع این حادثه را گزارش کردند که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 44 سازمان آتش نشانی تهران به کمک عوامل آتش نشانی شهر قدس شتافتند.

جواد خلج فرمانده آتش نشانان ایستگاه 44 درخصوص این حادثه گفت: براثر برخورد شدید دو خودروی سواری و یک وانت بار با یکدیگر هر سه راننده در داخل خودروهای خود گرفتار شدند.آتش نشانان تهران با کمک عوامل آتش نشانی شهر قدس، سه راننده ی مجروح را بیرون آوردند وبه عوامل اورژانس تحویل دادند تا سریعا به مراکز درمانی انتقال یابند.



خلج تصریح کرد: بنا به اظهار عوامل اورژانس، متاسفانه راننده وانت بار به علت آسیب دیدگی شدید جان خود را از دست داد.

این فرمانده آتش نشانی در مورد علت وقوع این حادثه اظهار داشت: درحال حاضر علت بروز این تصادف مرگبار از سوی پلیس راه منطقه تحت بررسی است

حضور 1300 آتش نشان در نماز جمعه



صدها آتش نشان با استقرار در محل برگزاری نماز جمعه تامین ایمنی نمازگران تهران را برعهده داشتند.

مرتضی اصفهانی مدیر منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی تهران درباره استقرار آتش نشانان گفت: درمراسم نماز عبادی سیاسی این هفته 1300 آتش نشان از ساعات اولیه بامداد امروز تا پایان نماز جمعه در دانشگاه تهران استقرار یافتند تا در موارد ضروری امدادرسانی کنند.این آتش نشانان بهمراه ده ها دستگاه خودروسنگین وسبک و نیزموتور سیکلت با تجهیزات ایمنی در 60 نقطه از تمامی مسیرهای دسترسی به نماز جمعه، مستقر شدند

مدیر عملیات منطقه یک آتش نشانی درخاتمه نمازجمعه این هفته هم چنین تصریح کرد: خوشبختانه درمراسم این هفته هیچ گونه حادثه خاصی رخ نداد و نمازگزاران درایمنی کامل محل برگزاری نماز جمعه را ترک کردند

دربی بدون حادثه پایان یافت/ تامین نور ورزشگاه

بازی دربی روز گذشته با ایمنی کامل برگزار شد و هیچ گونه حادثه ای رخ نداد.



فتح اله تیموری معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران با ابراز این مطلب افزود: 100 آتش نشان با 16 دستگاه خودروی آتش نشانی و هم چنین موتورسیکلت از ساعت 15 روز گذشته به منظور تامین ایمنی هرچه بیشتر تماشاگران که برای دیدن مسابقه استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه آزادی آمده بودند در داخل و اطراف ورزشگاه و هم چنین بزرگراه ها و خیابان های منتهی به این ورزشگاه مستقر شدند.

وی افزود: هم چنین یک اکیپ سیار آتش نشانی پس از پایان بازی در پارک مقابل ورزشگاه آزادی استقرار یافتند که خوشبختانه هیچ گونه حادثه خاصی رخ نداد.

تیموری تصریح کرد: بین دونیمه بازی استقلال – پیروزی برق ورزشگاه به مدت 6 دقیقه قطع شد که آتش نشانان بلافاصله برای رفاه شهروندان با استقرارخودروهای مجهز به نور افکن در 4 نقطه از محوطه ورزشگاه ، پارکینگها و محل های ورود و خروج تماشا گران، روشنایی این محل ها را تامین کردند.

وی افزود: همچنین با توجه به ترافیک خودروها در راه های اطراف ورزشگاه پس از پایان مسابقه گروه هایی از آتش نشانان درمسیرهای منشعب به ورزشگاه آزادی ازجمله آزادراه تهران-کرج، جاده قدیم کرج، بزرگراه های شهید لشکری، همت، آزادگان و حکیم به صورت ثابت و سیار مستقر شدند تا تردد خودروها به حالت عادی بازگشت.