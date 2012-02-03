هشدار خطیب انقلاب به مردم/ در مقابل توطئه ها هوشیار باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، درگیریها میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان وزارت کشور مصر در قاهره ازسرگرفته شد.



نیروهای امنیتی از گاز اشک آور علیه تظاهرات کنندگان استفاده می کنند که آنها نیز به سوی این نیروها سنگ پرتاب می کنند.



ازسرگیری درگیریها میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان وزارت کشور مصر در حالی است که طی دو روز گذشته ناآرامی ها و خشونتها در پورت سعید و قاهره، 80 کشته و سه هزار زخمی به جا گذاشته است.



هم اکنون تظاهرات کنندگان مصری، ساختمان وزارت کشور را در محاصره خود قرار داده اند.



منابع مصری همچنین از زخمی شدن 16 نظامی بر اثر شلیک گلوله های جنگی در درگیریهای امروز خبر داده اند.



هشدارهای خطیب انقلاب مصر : دشمنان می خواهند مصر را نابود کنند



از سوی دیگر، شیخ مظهر شاهین خطیب مسجد عمرمکرم ملقب به "خطیب انقلاب" تاکید کرد حوادث پورت سعید، بذر جنگ داخلی است، اما مصر هرگز در آتش(جنگ داخلی و فتنه) نخواهد سوخت.



وی گفت : حوادث پورت سعید توطئه ای برای نابودی کشور است که کسانی که در پس این حوادث قرار دارند از زندان طره هستند که حمایت مالی کافی از آنها برای برهم زدن اوضاع به عمل می آید.

وی بر ضرورت مبارک مخلوع به زندن طره تحت تدابیر امنیتی شدید و ضرورت محاکمه مسئولان بروز حوادث ماسپیرو حوادث پورت سعید تاکید کرد.



شاهین در خطبه های نماز جمعه در میدان التحریر در جمع هزاران نفر تاکید کرد برخی می خواهند انقلاب مصر را به شکست بکشانند و با تمام قوا برای رسیدن به این هدف تلاش می کنند و می خواهند آن را از حالت مسالمت آمیز به خرابکارانه تبدیل کنند، ملت مصر نباید در دام این توطئه گرفتار شوند، همه باید در یک صف و یکپارچه در مقابل این توطئه ها بایستند.



وی از نیروهای پلیس خواست به مراکز خود در وزارت کشور برگردند و از پرتاب بمبهای اشک آور به سمت تظاهرات کنندگان خودداری کنند و تظاهرات کنندگان نیز باید بدون درگیریهای خونین به اعتصابات و اعتراضات مسالمت آمیز برگردند.



شیخ شاهین حوادث تلخ استادیوم پورت سعید را که صدها کشته و زخمی به جا گذاشت، بذر جنگ داخلی دانست که نزدیک بود میان قاهره و پورت سعید رخ دهد.



وی گفت : برخی خواهان شعله ور شدن آتش جنگ داخلی میان شورای نظامی و ملت هستند.

شیخ شاهین افزود : من این پیام را به دشمنان انقلاب می فرستم به اینکه مصر هرگز در آتش فتنه نخواهد سوخت.



وی خاطر نشان کرد رهبران واقعی انقلاب کسانی هستند که جانشان را به خاطر انقلاب فدا کردند، ما پیش از انقلاب، ترسو بودیم و به خاطر یک لقمه نان می ترسیدیم که من یکی از آنها بودم، اما پس از انقلاب، فهمیدیم که آزادی بدون هزینه نیست.