ميزان توليد سيمان ايلام يك ميليون تن افزايش مي يابد

مدير عامل سيمان ايلام در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب ميزان سرمايه گذاري طرح توسعه 3300 تني سيمان ايلام را حدود 90 ميليارد تومان ذكركرد و گفت: از اين ميزان 25 ميليارد يورو از حساب ذخيره ارزي و مابقي از طريق تسهيلات بانكي و مطالبات سهامداران تامين خواهد شد.

مرتضي لطفي با اشاره به محروم بودن منطقه ايلام تصريح كرد: اين طرح توسعه در كاهش نرخ بيكاري، چرخه اقتصادي استان و بويژه نقش آفريني در ترميم عقب ماندگي استان از نظر توسعه عمومي از اهميت خاصي برخوردار است.

مرتضي لطفي درباره ميزان اشتغال زايي اين طرح توسعه افزود: پيش بيني مي شود كه با بهره برداري از اين طرح 1000 شغل مستقيم و غير مستقيم ايجاد خواهد شد.

لطفي خاطر نشان كرد: با توجه به كيفيت مواد، بهره گيري از نيروهاي متخصص و كنترل هاي لازم، بسياري از كشورهاي اروپايي و آسيايي متقاضي سيمان ما هستند كه از ابتداي سال تا كنون 60 هزار تن سيمان به عراق صادر كرديم.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تصميمي براي صادرات سيمان به افغانستان نداريد، افزود: به علت فاصله زياد وگران تمام شدن هزينه حمل و نقل امكان صادرات سيمان به بازار افغانستان وجود ندارد اما دراين ميان امكان صادرات به كشورهاي متقاصي سيمان از جمله سوريه، عمان، عراق و امارات از نظر اقتصادي به صرفه مي باشد.