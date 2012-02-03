به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، ستاد انتخابات این جبهه با صدور اطلاعیه‌ای، فرآیند تعیین 290 نامزد نهایی جبهه متحد اصولگرایان در سراسر کشور را تبیین و شاخص های ارزیابی و نحوه نظرسنجی نامزدهای جبهه متحد را اعلام کرده است.

روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان هم چنین در این اطلاعیه خبر داد: نشست سراسری نامزدهای نهایی جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس نهم که اکثرا در دور نخست نظرسنجی ها مشخص خواهند شد، در تاریخ 21 بهمن همزمان با سالروز ولادت با سعادت رسول گرامی اسلام (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) در تهران برگزار خواهد شد.

متن اطلاعیه ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان به این شرح است:



با توجه به اهمیت شکل گیری مجلسی در تراز انقلاب اسلامی که رابطه مستقیم و وثیقی با انتخاب نامزدهای شایسته خواهد داشت جبهه متحد اصولگرایان در مرحله اول صلاحیت های اعتقادی، رفتاری، سیاسی و کارآمدی نامزدهای انتخابات مجلس نهم را بررسی کرده و می کند و با عنایت به اهتمام به رای و نظر مردم شریف و انقلابی کشورمان، مسیری را به دور از سهم خواهی و بخشی نگری پیگیری نمود. بر این مبنا مقرر شد که نامزدهای صاحب صلاحیت با برداشت علمی و منطقی بر اساس اقبال مردم به عنوان نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان معرفی شوند و تلاش خود را بر این نهادیم که از سایر عزیزان فعال در عرصه انتخابات خواهش و درخواست نماییم به واسطه اهمیت رقابت با عناصر فتنه و انحراف از رقابت درون گفتمانی پرهیز نمایند لذا دستورالعملی در تبیین فرآیند تعیین 290 نامزد نهایی جبهه متحد اصولگرایان در سراسر کشور و شاخص های ارزیابی و نحوه نظرسنجی از مردم، تنظیم و به ستادهای جبهه متحد در استانها ابلاغ شد.



جبهه متحد اصولگرایان با توجه معیارها و ارزشهای مندرج در منشور اصولگرایی در مراحل مختلف به ارزیابی تمام نامزدهای تایید صلاحیت شده کشور می پردازد که این کار با استفاده از روشهای تجربی و علمی در سه مرحله به ترتیب اولویت و در طول هم صورت می گیرد.



در مرحله نخست ارزیابی صلاحیتهای عمومی، نامزدها باید حائز چهار ویژگی ایجابی و سه ویژگی سلبی باشند. در مرحله دوم صلاحیت های فردی ایشان نمره گذاری خواهد شد و در مرحله سوم میزان مقبولیت و رای آوری آنها بررسی می گردد و نهایتا به ازای هر کرسی مجلس یک نامزد به مردم شریف ایران در تمام حوزه های انتخابیه معرفی خواهد شد تا مجلسی در تراز انقلاب اسلامی و الگو برای بیداری اسلامی شکل گیرد.



مرحله نخست: ویژگیهای اصلی و صلاحیتهای عمومی

الف- ویژگی های ایجابی:



1- اعتقاد به اسلام

2- اعتقاد به انقلاب اسلامی (قانون اساسی)

3- اعتقاد و التزام به اصل ولایت مطلقه فقیه

4- اعتقاد و عمل به اندیشه و سیره حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیه ا... العظمی خامنه ای(مدظله العالی)

ب- ویژگی های سلبی:



1- مرزبندی شفاف با فتنه

2- عدم تمایل به گروه انحرافی

3- دارا نبودن انواع فساد خصوصا فساد اقتصادی

در صورتیکه یک نامزد مرحله نخست را با موفقیت نگذراند، اساسا در بررسی های بعدی وارد نخواهد شد.

مرحله دوم: تعیین صلاحیتهای فردی و اختصاصی

این صلاحیتها شامل 4 مولفه اصلی اعتقادی، سیاسی، رفتاری و کارآمدی است که مجموعا 1100 امتیاز خواهد داشت:



شروط عبور از مرحله صلاحیتهای اختصاصی و قرار گرفتن در مرحله مقبولیتسنجی از سوی جبهه متحد اصولگریان عبارتند از:

4- کسب حداقل 60 % امتیاز در صلاحیتهای اعتقادی (156 از 260)

5- کسب حداقل 50 % امتیاز در صلاحیتهای سیاسی (100 از 200)

6- کسب حداقل 50 % امتیاز در صلاحیتهای رفتاری (180 از 360)

7- کسب حداقل 50 % امتیاز در صلاحیتهای کارآمدی (140 از 280)

8- کسب حداقل 55 % امتیاز کلی (605 از 1100) برای قرارگیری در لیست نامزدهای اصولگرایان هر حوزه انتخابیه جهت شرکت در نظرسنجی

در این مرحله محدودیتی برای منتخبین وجود ندارد و هرتعداد از عزیزانی که صلاحیتهای عمومی و اختصاصی آنان تائید شده باشند در لیست نظرسنجی قرار خواهند گرفت که نتایج نهایی همین نظرسنجی مبنای معرفی نامزدهای نهایی جبهه متحد خواهد بود. این نتایج نیز به کلیه استانها در قالب میزان مقبولیت نامزد نهایی و سایر رقبا اعلام خواهد شد.

مرحله سوم: نظرسنجی برای تعیین میزان مقبولیت

بعداز تطبیق لیست افراد اصولگرا با شاخصها و کسب نمره ارزیابی قابل قبول، چنانچه برای هر حوزه انتخابیه بیش از نامزدهای مورد نیاز وجود داشته باشد، تعیین میزان مقبولیت نامزدها بر اساس نظر سنجی های متعدد صورت خواهد پذیرفت و نتیجه نهایی به امت حزب الله ارایه خواهد شد.

نحوه نظرسنجی:

مولفه های اصلی این نظرسنجی ها عبارتند از:

1- همه حوزه های انتخابیه کشور تحت پوشش میدانی قرار دارد.



2- کف جامعه آماری در همه حوزه ها 400 نفر است؛ به طوریکه در حوزههای تک نماینده 400 نفر، دو نماینده 600 نفر و در حوزه های با سه نماینده و بیشتر 800 نفر و در تهران حداقل 4500 پرسش نامه قابل قبول تکمیل خواهد شد.



3- جمعیت شهری و روستایی به نسبت جمعیت و بافت قومیتی آنها در نمونه ها لحاظ می شوند. در هر حوزه حداقل 4 روستا تحت پوشش خواهد بود.



4- افراد مورد مراجعه ترکیبی از افراد ساکن در منازل و حاضر در اماکن عمومی است به طوریکه 40% فرمها درب منازل با بلوک بندی خاص جمعیتی و منطقه بندی و 60% در میادین و خیابان و پارک و بازارها توزیع می شود.



5- پرسش نامه ها برای سهولت و حداقل دخالت خطای انسانی با فرمی شبیه تست های کنکور پر می شوند تا توسط دستگاه فرم خوان خوانده شده و با استفاده از نرم افزارهای ارزیاب نظیر SPSS تجزیه و تحلیل و نمره گذاری می گردند.



6- پرسش نامه ها فقط دست پرسش گر است و به فرد مورد سوال تحویل نمیشود.



7- بین 2000 تا 2500 نفر همزمان در سراسر کشور با آموزش قبلی و توجیه چندباره فعالیت می کنند.



8- پرسشگران نتایج را از طریق کدهای از پیش تعیین شده بدون اسم به مرکز می فرستند و بعداً اصل نتایج را نیز همراه خود آورده تا دوباره بازبینی شوند.



9- کار نظرسنجی توسط مجموعه هایی خارج از ستاد که سالها در این امر فعالیت کرده و خبره هستند صورت می گیرد.

سوابق فعالیت این مراکز نظرسنجی همواره مورد تایید و استفاده دستگاهها و نهادهای تصمیم ساز نظام بوده است.

چگونگی استفاده از نظرسنجی ها:

با توجه به انجام دو نوبت نظرسنجی کشوری و اهمیت مقبولیت نامزدها وپرهیز از رقابت درون گفتمانی، نظرسنجی در دو نوبت انجام پذیرفته و نتایج نظر سنجی ها در دو مرحله و با زمان بندی مشخص به قرار ذیل پالایش می گردد:

مرحله یک آن استکه نتایج نظرسنجی ها تا 16 بهمن ماه جمع بندی می گردد. در صورتیکه آخرین نامزد مورد نیاز یک حوزه بیش از 15% از میزان مقبولیت خود با نامزد بعدی فاصله داشته باشد (مثال: در یک حوزه انتخابیه تک نماینده، مقبولیت نفر اول 40% و مقبولیت نفر دوم زیر 34% باشد)، همین نظر سنجی مبنای عمل خواهد شد و نتیجه قطعی آن 17 بهمن ماه به طور رسمی اعلام عمومی گشته و در پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان نیز قرار خواهد گرفت.

در غیر اینصورت، جمع بندی دوم نظرسنجی ها تا 23 بهمن انجام خواهد شد و هر نتیجه ای که حاصل شود از طریق پایگاه اطلاع رسانی جبهه منتشر شده و برای حوزه های انتخابیه باقیمانده ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

بنابراین شوراهای داوری و اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در سراسر کشور موظفند جمع بندی خود در مورد نامزدهای مورد نظر را حداکثر تا پایان روز 15 بهمن به دبیرخانه ستاد مرکزی انتخابات جبهه متحد در تهران ارسال نمایند. که در این مرحله محدودیتی برای معرفی منتخبین در هیچ یک از حوزه های انتخابیه وجود ندارد.



ضمناً نشست سراسری نامزدهای نهایی جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس نهم که اکثرا در دور نخست نظرسنجی ها مشخص خواهند شد، در تاریخ 21 بهمن همزمان با سالروز ولادت با سعادت رسول گرامی اسلام (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) در تهران برگزار خواهد شد.

