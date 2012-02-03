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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

بازگشایی جاده‌های هراز، چالوس و فیروزکوه

بازگشایی جاده‌های هراز، چالوس و فیروزکوه

معاون عملیات پلیس راه کشور از بازگشایی محورهای هراز، چالوس و فیروزکوه خبر داد.

سرهنگ صمد اسنفدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه جاده مهم و مواصلاتی شمال کشور که از روز گذشته به علت بارش برف، سقوط بهمن و کولاک مسدود شده بود ساعتی قبل با تلاش عوامل راهداری و نیروهای پلیس بازگشایی و آماده تردد شد.

وی ادامه داد: البته هنوز هم احتمال ریزش بهمن وجود دارد و با توجه به شرایط جوی تردد خودروها تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است. داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی در جاده های کوهستانی الزامی است و ماموران پلیس راه از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ جلوگیری می کنند.

معاون عملیات پلیس راه از رانندگان خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. همچنین هموطنان می‌توانند به صورت شبانه روزی از طریق ارتباط با شماره تلفن 88255555 مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور از وضعیت راههای کشور اطلاع پیدا کنند.
 

کد مطلب 1524395

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