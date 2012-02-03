سوریه قوی ترین حلقه محور مقاومت /عصای ما شبیه عصای موسی است نه فرعون

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح مصاحبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه با روزنامه الاخبار لبنان به این شرح است :



غرب با اعمال تحریم نفتی بر شما گزینه نهایی خود را انتخاب کرد . آمادگی شما برای مقابله با این محاصره چگونه است و واکنش شما در برابر آن چیست ؟



ما محاصره ، تحریم اقتصادی و مجازاتهای دیگر را نمی پذیریم . غرب نسبت به ایران سمت و سوی اشتباهی را برگزیده است . من بارها در اظهارات خود اعلام کردم که غرب سعی دارد با ایران وارد تعامل شود . تهران در نهایت غرب را وادار خواهد کرد تا شیوه برخوردش را با ایران به گونه ای که مناسب است تغییر دهد.



اما غرب متاسفانه در توهم بسر می برد و تصور می کند اگر به فشارهای خود بر علیه ایران ادامه دهد و حلقه محاصره را تنگ تر تسلیم خواهد شد . ایران یک کشور متمدن است و دارای یک تاریخ کهن می باشد و در رویارویی با این گونه اقدامات دارای تجربه است .



ما انشاء الله از این فشارها به سلامت بیرون خواهیم رفت . ممکن است به موانعی برخورد کنیم اما از آنها گذر خواهیم کرد .

آیا شما در اول ما ژوئیه آینده تنگه هرمز را خواهید بست ؟



ما از بستن تنگه هرمز سخن نمی گوییم بلکه برعکس تنگه هرمز برای ما و کشورهای همسایه و تمام جهان حائز اهمیت است . اما این امنیت باید همگانی باشد.



قابل قبول نیست که کشورهای خارج از منطقه ماهیت استفاده کنندگان از امنیت در این تنگه را مشخص کنند . من به برادران خود در منطقه نصیحت می کنم تا برای حفظ ثبات و امنیت در خلیج فارس با یکدیگر همکاری و همبستگی داشته باشیم .



موضع شما نسبت به رفتن اعضای اتحادیه عرب به شورای امنیت به منظور ارائه درخواست جهت اعمال مجازات علیه سوریه چیست ؟



من از این تصمیم اعراب تعجب می کنم زیرا بر اساس تصمیم قبلی ، ناظران باید برای قرار گرفتن در جریان اوضاع به سوریه می رفتند و همین امر نیز روی داد .



ناظران از سوریه دیدن کردند . آنها بیش از یک ماه کار کردند و گزارش موزونی ارائه دادند . آنها می بایست به این ماموریت خود ادامه می دادند . ما در شگفتی و تعجب و حیرت بسر می بریم . نمی دانیم چرا اتحادیه عرب کار بازرسان را که در ماموریت خود موفق بودند، متوقف کرد و به شورای امنیت روی آورد .



تحلیل شما از آنچه که روی داده چیست ؟



من تصور می کنم در نحوه برخورد با سوریه یک نوع ابهام وجود دارد . از همان ابتدا موضع رسمی ایران این بود که دولت سوریه باید از نظر بازنگری در قانون اساسی و انجام انتخابات به خواسته های ملت سوریه پاسخ دهد . آنها نیز قول دادند که چنین کاری را انجام و به وعده خود وفا خواهند کرد . قوانین اصلاح طلبانه صادر شد و در ماه فوریه آینده قانون اساسی به همه پرسی گذاشته خواهد شد . چرا به سوریه فرصت ندادند تا سوری ها خود اصلاحات موردنظر را انجام دهند .

به نظر شما چرا این کار را نکردند ؟

شما باید این سوال را از خود اعراب بپرسید . برادران عرب ما خود باید نوع برخوردشان با سوریه را توجیه کنند . در کشورهای دیگری غیر از سوریه نیز حرکت گروهی وجود دارد و رییس جمهور آن تصمیم به کناره گیری گرفت اما دولت و حاکمیت در آن به همان شکل سابق خود باقی ماند و اصلاحات در آن گام به گام پیش می رود . چرا به سوریه همین فرصتی که به کشور دیگری بخشیدند، ندادند.



اخیرا از ترکیه دیدن کردید . گفته شد که این سفر سرنوشت ساز بود و شما در این سفر در موضع ترکیه نسبت به پرونده های منطقه و در مقدمه آنها سوریه تحولی مشاهده کردید . در این سفر چه روی داد ؟



ما همواره با برادران خود در ترکیه در حال مشورت و تماس هستیم . ما با این کشور بهترین روابط را داریم . من در سال گذشته تقریبا سه بار از آنکارا دیدن کردم . آقای داوود اوغلو (وزیر خارجه ترکیه ) چهار یا پنج بار به ایران آمده است . ما در نهادهای بین المللی نیز با یکدیگر دیدار داشتیم . دیدگاههای ما در ترکیه در مورد بسیاری از مسائل و تحولات روی داده در سطح جهان و منطقه مشابه یکدیگر است . اما در برخی از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر داریم . البته اختلاف نظر اشکالی ندارد . روش ما در برخورد با این اختلاف افزایش مشورت دوجانبه به منظور برطرف کردن آن است .



در مورد سوریه برادران ترک ما دیدگاه خاص خود را دارند . آنها می خواهند اصلاحات با سرعت انجام گیرد نه به کندی . ما به آنها گفتیم تا زمانی که بشار اسد رییس جمهور وعده اصلاحات داده است و در این راستا اقدامات قابل توجهی اتخاذ کرده است به او فرصت دهید زیرا سرعت بخشیدن به این گونه امور ممکن است پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد .



آیا آنها نیز در این رویکرد با شما اتفاق نظر دارند ؟



- من نمی خواهم در این رابطه وارد جزئیات شوم زیرا این موضوع میان ما و آنهاست اما ما همواره با یکدیگر در حال مشورت هستیم .



- ایران از همان روز اول اعلام کرد که در کنار بشار اسد رییس جمهور ایستاده است . در مقابل کاملا روشن است که عربستان و قطر نوک پیکان رویارویی با سوریه هستند. آیا زمان آن فرا نرسیده است که ایران در برابر این دو کشور عصا بلند کند؟



عصایی که ما بلند می کنیم عصای برادری ، دوستی و همبستگی است . این همان عصایی است که ما داریم. عصای ما شبیه عصای موسی است نه عصای فرعون .



به همین دلیل ما همانند فرعون برای زدن بر سر دیگران عصا بلند نمی کنیم . ما صاحب منطق و عقل و اندیشه هستیم . ما از برادران عربستانی و دیگران می خواهیم تا به حفظ امنیت و ثبات در منطقه و ثبات و امنیت در سوریه کمک کنند . عربستان و سوریه روابط بسیار خوبی با یکدیگر داشتند . ما تعجب می کنیم این روابط محکم چطور به ناگهان به نوعی از دوری تبدیل شد .



دیروز رهبر ارشد نظام (آیت الله) علی خامنه ای در ارتباط با حمایت از سوریه سخنرانی قوی ایراد کرد . این سخنرانی در عمل چگونه تحقق خواهد یافت ؟



ما از روز اول اعلام کردیم که دولت سوریه به مقاومت کمک کرده است و سوریه کشور مقاومت است . سوریه قوی ترین حلقه در زنجیره محور مقاومت در منطقه است . این یکی از مهم ترین ویژگی های دولت و ملت سوریه است . جهان عرب باید به این ویژگی اهمیت دهد . دولت دمشق تنها دولتی است که به رویارویی خود با اسراییل و حمایت از مقاومت ادامه داد و به همین دلیل شاهد چنین حمله ای علیه سوریه هستیم . ایران از روز اول موضع مدافع از دولت و ملت سوریه اتخاذ کرد . البته این بدان معنا نیست اگر شاهد ناکامی ها و موارد منفی باشیم و ملت خواستار اصلاح آنها شوند دولت پاسخگو نباشد بلکه برعکس مقامات سوریه باید به این خواسته پاسخ دهد .



بحران در سوریه بیش از ده ماه را پشت سر گذاشته است و هیچیک از مقامات بلندپایه ایران از این کشور دیدن به عمل نیاورده است . آیا شما به زودی از دمشق دیدن خواهید کرد ؟

آقای (علی) سعیدلو معاون رییس جمهور از سوریه دیدن کرده است . من نیز با آقای ولید المعلم ( وزیر خارجه سوریه ) در جده در نشست کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی دیدار کردم . برادر ولید از من خواست تا در این نشست حضور بهم برسانم و من نیز چنین کردم . من همواره با وی در تماس هستم . دیگر مقامات ایران نیز از سوریه دیدن کرده اند . آقای وزیر مسکن ایران در سوریه است و نشستهای کمیته مشترک در دمشق تشکیل شد .



آیا شما قصد ندارید در آینده نزدیک از سوریه دیدن کنید ؟



هر گاه زمان سفر برسد آن را اعلام خواهیم کرد .



آیا شما نسبت به موضع روسیه و چین نسبت به بحران سوریه اطمینان خاطر دارید؟



من تصور می کنم یک نوع درک عمیق در روسیه و چین نسبت به آنچه که در جهان بطور کلی و منطقه بطور خاص روی می دهد ، وجود دارد . من نمی توانم به نمایندگی از سوی دیگران سخن بگویم . اما حداقل این برداشت ماست . در گذشته تحلیل ها و برداشتهای دوستان ما در روسیه و چین نسبت به آنچه که در منطقه روی می داد مبتنی بر حسن نیت بود .



آنها اعتقاد به وجود دخالت خارجی و توطئه ندارند . اما آنچه که در منطقه روی داده بطور واضح و روشن دخالت خارجی است . آنها هم اکنون به گونه دیگری فکر می کنند و رویکرد سیاسی آنها نسبت به تحولات در منطقه به واقعیت روزمره نزدیک تر شده است .



آیا می توان از محور دمشق – تهران – مسکو – پکن سخن گفت ؟



ما همواره با دوستان روس و ترک و برادران خود در عراق در حال مشورت هستیم . ما با بسیاری از کشورها از جمله وزیران خارجه کشورهای عربی که نمی خواهم از آنها نام ببرم در حال تماس و بحث و گفتگو در باره بسیاری از مسائل هستیم . مسائلی وجود دارد که من نمی خواهم هم اکنون به آنها بپردازم .



آنچه که می توانم بگویم آن است که واقعیت روز به روز روشن تر می شود و نسبت به تحولات موجود بیداری صورت گرفته و بطور موضوعی ریشه های آن فهمیده می شود و این امر زمینه را برای نزدیک سازی روابط فراهم می کند .



به نظر شما منطقه به سمت آرامش پیش می رود یا تنش ؟



من تصور می کنم که منطقه به سمت آرامش و حل و فصل مسائل پیش می رود . هیچ زمینه ای برای جنگ وجود ندارد . غرب می داند اگر وارد جنگ شود آتشی که برافروخته خواهد شد تر و خشک را با هم خواهد سوزاند . از بیم پیامدهای جنگ پیش بسوی حل و فصل اختلافات .