17 نوآوری جهانی در کارنامه بیمارستان امام

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن امامی رضوی روز جمعه در مراسم رونمایی از فناوری وِیژه توانبخشی بیماران سکته های مغزی که برای نخستین بار در کشور صورت گرفت و همچنین افتتاح همزمان 400 تخت ویژه بیمارستانی در موسسه تحقیقات سرطان این مجتمع بیمارستانی، گفت: نوآوریهای زیادی در این بیمارستان تاکنون صورت گرفته و بسیاری از بخشهای مهم بیمارستانی در کشور برای نخستین بار در این مجتمع افتتاح شده است.

سرپرست مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) افزود: مجتمع بیمارستانی امام اولین بار در ابتدای انقلاب با قدوم مبارک امام خمینی(ره) مزین شد و پرستار شهید عزت الملوک طاووسی که در جریان درگیریهای انقلاب در خدمت امدادرسانی به مجروحان بوده است در این مکان مدفون است و خیلی از بیماران سخت کشور که برای درمان به این مجتمع بیمارستانی ارجاع داده می شوند به امید شفایافتن به اینجا می آیند.

وی تعداد تختهای مصوب مجتمع بیمارستانی امام را 1400 تخت و تختهای فعال کنونی را 1200 تخت اعلام کرد و اظهارداشت: ساختار و زیرساخت های جدید این بیمارستان تدوین شده و کم کم اجرا می شود و این مجتمع با تربیت بهترین متخصصان پزشکی در کشور و به دلیل قرار گرفتن در قلب شهر تهران از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

بنا بر این گزارش افتتاح نمادین 400 تخت ویژه بیمارستانی بخش دیگری از این مراسم بود که به گفته امامی رضوی تا پایان امسال 1000 تخت ویژه دیگر نیز در بیمارستان های سراسر کشور به بهره برداری می رسد.