کتاب معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد رنگ عوض کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب نگاهی دیگرگونه به سرشت و سرنوشت اسفندیار است که از ارجمندترین و خوشنام‌ترین پهلوانان شاهنامه به شمار می‌آید.

اسفندیار پهلوانی است که هر چند زندگی‌اش سراسر با رنج و اندوه آمیخته است، اما یادآور نیرومندی دلیری و دلاوری است. رگ اسفندیار بر دستان رستم لکه‌ای بر زندگی پور زال نشانده و فردوسی با همه دلبستگی که به رستم دارد به انگیزه این کشتار زبان به نکوهش او گشوده است.

کتاب «اسفندیارنامه» که اواخر بهار امسال از سوی انتشارات امرود در قطع رقعی روانه بازار کتاب شده بود، به تازگی تجدید چاپ شده است اما نکته جالب این است که رنگ روی جلد کتاب در این مرحله از آبی به قهوه‌ای تغییر یافته است.

روی جلد چاپ‌های اول و دوم کتاب «اسفندیارنامه»

محمدجعفر محمدزاده که در حال حاضر مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده دارد، این اثر تحقیقی را به نگارش درآورده و با نام اصلسی «اسفندیارنامه» و نام فرعی «سیمای پهلوان ایرانی در سرگذشت نامه‌های کهن» منتشر کرده است. محمدزاده برای نگارش این کتاب از آثار نویسندگانی چون ثعالبی نیشابوری، قدمعلی سرامی، آرتور کریستین سن، میرجلال الدین کزازی، حمدالله مستوفی، شاهرخ مسکوب و ذبیح‌الله صفا به عنوان منبع بهره برده است. این کتاب دارای بخش‌های مختلفی چون اسفندیار در متون کهن، رویین‌تنی اسفندیار، اسفندیار؛ قهرمان مردمی و پهلوان آیینی، اسفندیار در شاهنامه، آغاز جنگ‌های ایرانیان و تورانیان، آغاز هفت‌خوان اسفندیار، گشایش رویی دژ، نام در شاهنامه و آغاز نبرد است. چاپ دوم کتاب 100 صفحه‌ای «اسفندیارنامه» در شمارگان 1000 نسخه و با بهای 2500 تومان راهی بازار شده است.

از محمدجعفر محمدزاده تاکنون کتاب‌های «تک‌بیتی‌های حافظ»، «در فراسوی زمان با امام علی (ع)»، «از منزل کفر تا به دین»، «روزهای انتخاب» و «گفتار حکیم» در فاصله سال‌های 80 تاکنون منتشر شده است.