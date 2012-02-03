پیروزی خارج از خانه شاگردان خداداد عزیزی/ شکست پیکان برابر سایپا شمال

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول امروز جمعه از گروه اول رقابتها اتکای گلستان با نتیجه 2 بر یک از سد صنعت ساری گذشت، پیام مخابرات فارس در زمین خود با تک گل عرفان اولروم مغلوب ابومسلم شد و سایپای شمال نیز 2 بر یک از سد پیکان تهران گذشت.

از گروه دوم نیز آلومینیوم هرمزگان در خانه خود با نتیجه 2 بر صفر از سد پاس همدان گذشت و شهرداری یاسوج نیز با همین نتیجه صنعتی خوزستان را از پیش رو برداشت. نتایج کامل رقابتهای امروز به شرح زیر است:

گروه اول:

* صنعت ساری یک - اتکای گلستان 2

* پیام مخابرات فارس صفر - ابومسلم مشهد یک

* سایپای شمال 2 - پیکان تهران یک

* پارسه تهران صفر - ایرانجوان بوشهر صفر

* مس رفسنجان صفر - شهرداری بندرعباس صفر

* فولاد یزد صفر - شهرداری اراک صفر



گروه دوم:

* شهرداری یاسوج 2 - صنعتی خوزستان صفر

* نفت مسجد سلیمان صفر - گل گهر سیرجان صفر

* ماشین سازی تبریز یک - شیرین فراز کرمانشاه یک

* آلومینیوم هرمزگان 2 - پاس همدان صفر