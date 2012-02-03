پیروزی خارج از خانه شاگردان خداداد عزیزی/ شکست پیکان برابر سایپا شمال

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول امروز جمعه از گروه اول رقابتها اتکای گلستان با نتیجه 2 بر یک از سد صنعت ساری گذشت، پیام مخابرات فارس در زمین خود با تک گل عرفان اولروم مغلوب ابومسلم شد و سایپای شمال نیز 2 بر یک از سد پیکان تهران گذشت.
از گروه دوم نیز آلومینیوم هرمزگان در خانه خود با نتیجه 2 بر صفر از سد پاس همدان گذشت و شهرداری یاسوج نیز با همین نتیجه صنعتی خوزستان را از پیش رو برداشت. نتایج کامل رقابتهای امروز به شرح زیر است:
گروه اول:
* صنعت ساری یک - اتکای گلستان 2
* پیام مخابرات فارس صفر - ابومسلم مشهد یک
* سایپای شمال 2 - پیکان تهران یک
* پارسه تهران صفر - ایرانجوان بوشهر صفر
* مس رفسنجان صفر - شهرداری بندرعباس صفر
* فولاد یزد صفر - شهرداری اراک صفر
گروه دوم:
* شهرداری یاسوج 2 - صنعتی خوزستان صفر
* نفت مسجد سلیمان صفر - گل گهر سیرجان صفر
* ماشین سازی تبریز یک - شیرین فراز کرمانشاه یک
* آلومینیوم هرمزگان 2 - پاس همدان صفر
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