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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

هفته هفدهم لیگ دسته اول/

پیروزی خارج از خانه شاگردان خداداد عزیزی/ شکست پیکان برابر سایپا شمال

پیروزی خارج از خانه شاگردان خداداد عزیزی/ شکست پیکان برابر سایپا شمال

هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور با برگزاری 10 دیدار پیگیری شد که در یکی از ان دیدارها پیکان برابر سایپا شمال تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول امروز جمعه از گروه اول رقابتها اتکای گلستان با نتیجه 2 بر یک از سد صنعت ساری گذشت، پیام مخابرات فارس در زمین خود با تک گل عرفان اولروم مغلوب ابومسلم شد و سایپای شمال نیز 2 بر یک از سد پیکان تهران گذشت.

از گروه دوم نیز آلومینیوم هرمزگان در خانه خود با نتیجه 2 بر صفر از سد پاس همدان گذشت و شهرداری یاسوج نیز با همین نتیجه صنعتی خوزستان را از پیش رو برداشت. نتایج کامل رقابتهای امروز به شرح زیر است:

گروه اول:
* صنعت ساری یک - اتکای گلستان 2
* پیام مخابرات فارس صفر - ابومسلم مشهد یک
* سایپای شمال 2 - پیکان تهران یک
* پارسه تهران صفر - ایرانجوان بوشهر صفر
* مس رفسنجان صفر - شهرداری بندرعباس صفر
* فولاد یزد صفر - شهرداری اراک صفر

گروه دوم:
* شهرداری یاسوج 2 - صنعتی خوزستان صفر
* نفت مسجد سلیمان صفر - گل گهر سیرجان صفر
* ماشین سازی تبریز یک - شیرین فراز کرمانشاه یک
* آلومینیوم هرمزگان 2 - پاس همدان صفر

کد مطلب 1524410

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