عراق و ژاپن از تحریمهای آمریکا علیه ایران تبعیت نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا با تحریمهای جدید علیه ایران بدنبال اعمال فشار بیشتر به این کشور هستند، شرکای تجاری اصلی تهران راه دیگری را در این مسیر می پیمایند.

بر این اساس عراق از جمله کشورهایی است که قصد ندارد با سیاستهای غرب همراهی کند. رویترز علت این رویکرد را مناسبات تجاری گسترده بغداد با تهران دانست.

دولت عراق از سال 2003 تا کنون روابط رو به گسترشی را با کشورهای همسایه خود از جمله ایران و ترکیه داشته است. طبق این گزارش میزان مبادلات تجاری بین ایران و عراق از 6 میلیارد دلار در سال 2010 به 10 میلیارد دلار در سال جاری رسیده است.

دولت آمریکا در ماه دسامبر گذشته در اقدامی یکجانبه علیه ایران نهادهای مالی را که طرف معامله با بانک مرکزی ایران باشند، تحریم کرد. در همین رابطه سخنگوی دولت عراق امروز جمعه گفت بغداد بدنبال راضی کردن واشنگتن برای چشم پوشی از اجرای تحریمها علیه ایران توسط این کشور است.

به گفته علی الدباغ عراق قوانین بین المللی را دنبال می کند و ملزم به اجرای تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران نیست.

از سوی دیگر دولت ژاپن نیز از اجرای تحریمهای غرب علیه ایران سرباز زده است. با این حال دولت این کشور بدنبال یافتن راههای تازه ای برای تامین بخشی از نیاز خود به نفت خام است.

این در حالی است که اعضای اتحادیه اروپا هنوز برای تحریم نفت ایران به توافق کامل نرسیده اند و تلاشهای آنان طی چند ماه گذشته تنها به در نظرگرفته شدن مهلتی 6 ماهه برای تصمیم گیری در این مورد منجر شده است.