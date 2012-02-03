پیروزی انقلاب اسلامی حاصل فداکاری ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، وارتان وارطانیان روز جمعه در همایش بین‌المللی ادیان توحیدی اظهار داشت: بسیاری از متفکران معتقدند، احتمال اتفاقی بودن قوانین طبیعت صفر است و فیزیکدانان نیز بر این عقیده‌اند که سوابق دانش فیزیک به نحوی طراحی شده که حیات در زمین قابل دوام باشد.

وی افزود: جهان آفرینش بسیار پیچیده است، بنابراین برخلاف آنچه برخی می‌پندارند دانش فیزیک می‌تواند در راستای تحکیم باورهای دینی مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده سابق ارامنه در مجلس با اشاره به اینکه انسان مؤمن برای اثبات اعتقاد خود به پروردگار به دلایل علمی نیاز ندارد، تصریح کرد: فرد با ایمان از درون قلب پاک و پرمهر خود خالق را احساس و به او عشق می‌ورزد.

وی ادامه داد: تمام اهداف والا بشری در پرتو دین به دست می‌آید و با همکاری پیروان تمام ادیان توحیدی و بشریت حاصل می‌شود.

وارطانیان با بیان اینکه انقلابهای متعدد در طول تاریخ یا اهداف مادی داشته یا با هدف رفع ظلم و جور حاکم مستبد صورت گرفته است، تاکید کرد: به همین دلیل این انقلابها پس از چندی از راه خود منحرف شده‌اند چرا که با تکیه بر مادیات و دانش ناچیز بشری بنا نهاده شدند.

نماینده سابق ارامنه در مجلس، برپایی جمهوری اسلامی را حاصل ایثار، فداکاری و مبارزات مستمر ملت ایران در طول تاریخ دانست و گفت: در برابر این انقلابها، انقلاب اسلامی ایران به علت آنکه اهداف والای دین را هدف خود قرار داد و در پی گسترش معنویت، عدالت و رستگاری انسانها بر آمد از آسیب در امان ماند و حفظ آن در برابر توطئه‌های دشمنان داخلی و حمله خارجی نیز در گرو اتحاد و مشارکت فعال ادیان توحیدی است.