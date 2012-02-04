امیر عبدالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ برای برگزاری اکسپوی 90 گفتگوهایی انجام شد و من به همراه چند نفر از کارشناسان امور هنری و نیز تنی چند از گالری‌دارن بر برگزاری اکسپو در سال 90 اصرار کردیم.

وی افزود: یکی از مهمترین دلایل اصرار ما توجه به بودجه تصویب شده از سوی مجلس و ابلاغ آن توسط دولت است که قصد داریم این بودجه را به نفع هنرمندان کشور و رونق حوزه اقتصاد هنر جذب کنیم.

وی ادامه داد:‌ اگر این بودجه جذب نشود و به خزانه بازگردد امیدی به تصویب دوباره آن نخواهد بود ولی اگر بتوانیم بین دو سر طناب یعنی ادارات دولتی و از طرف دیگر قشر هنری اعم از هنرمندان و نیز گالری‌داران از سوی دیگر اعتماد ایجاد کنیم، مسلماً می‌توانیم به حیات اقتصاد هنر امیدوار باشیم.

عبدالحسنی در مورد فحوای جلساتش گفت: در این جلسات برخی تصمیمات گرفته شد و نتایج آن را طبق معمول طی یک نامه به دفتر دکتر شالویی تحویل دادیم، ولی هنوز خبری از برگزاری این برنامه نیست.

وی بیان کرد: مرکز هنرهای تجسمی قول مساعد داد و هنوز هم دکتر شالویی با روی باز از برگزاری اکسپو استقبال می‌کنند، ولی گویا دستورالعمل‌هایی که معاونت هنری باید تصویب کند هنوز به دست دکتر شالویی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ تصمیمات گرفته شده و گروه اجرایی اکسپو آماده کار است، منتهی معاون هنری وزیر ارشاد باید همکاری لازم را داشته باشد تا بتوانیم اکسپویی را که انتظار می‌رود از اکسپوهای گذشته متفاوت‌تر است را برگزار کنیم.