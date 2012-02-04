ناصر پلنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، افتتاح گالری هنر خاورمیانه را با هدف شناسایی و معرفی هنرمندان جوان ایران در تهران و شهرستان‌ها و کشورهای مختلف دنیا عنوان کرد و گفت: گالری هنر خاورمیانه آغاز به کار کرده است.

وی با اشاره به این مطلب افزود: این گالری به زودی در کشورهای امارات متحده عربی در شهر دبی و استرالیا افتتاح خواهد شد تا هنر ایران بیشتر از پیش در این کشورها به نمایش درآید و معرفی شود.

پلنگی گالری هنر خاورمیانه را بیشتر مختص هنرمندان شهرستان‌های ایران عنوان کرد و گفت: هنر و هنرمندان هویت‌گرای ایرانی در تهران و به خصوص شهرستان‌ها می‌توانند برای معرفی آثارشان به گالری ما مراجعه کنند. در همین راستا بیشتر آثاری که برای نمایشگاه انتخاب کرده‌ام مربوط به هنرمندانی از شهرستان‌های همدان، اصفهان و شیراز و شهرهای مختلف ایران است تا برای این هنرمندان فضایی درجهت معرفی آثارشان ایجاد شده باشد.

وی در پایان با اشاره به ایجاد شعبه‌های این گالری در کشورهای مختلف دنیا گفت: این گالری قصد دارد که زمینه‌ای برای شناسایی هنرمندان جوان و حمایت مالی و ارائه آثار این هنرمندان در کشورهای دیگر ایجاد کند.