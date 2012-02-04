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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

خاورمیانه هم گالری شد/

ناصر پلنگی هم گالری‌دار شد

ناصر پلنگی هم گالری‌دار شد

ناصر پلنگی؛ هنرمند نقاش که سال‌هاست در استرالیا زندگی می‌کند با راه‌اندازی گالری خاورمیانه به جمع گالری‌داران پیوست.

ناصر پلنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، افتتاح گالری هنر خاورمیانه را با هدف شناسایی و معرفی هنرمندان جوان ایران در تهران و شهرستان‌ها و کشورهای مختلف دنیا عنوان کرد و گفت: گالری هنر خاورمیانه آغاز به کار کرده است.

 وی با اشاره به این مطلب افزود: این گالری به زودی در کشورهای امارات متحده عربی در شهر دبی و استرالیا افتتاح خواهد شد تا هنر ایران بیشتر از پیش در این کشورها به نمایش درآید و معرفی شود.
 
پلنگی گالری هنر خاورمیانه را بیشتر مختص هنرمندان شهرستان‌های ایران عنوان کرد و گفت: هنر و هنرمندان هویت‌گرای ایرانی در تهران و به خصوص شهرستان‌ها می‌توانند برای معرفی آثارشان به گالری ما مراجعه کنند. در همین راستا بیشتر آثاری که برای نمایشگاه انتخاب کرده‌ام مربوط به هنرمندانی از شهرستان‌های همدان، اصفهان و شیراز و شهرهای مختلف ایران است تا برای این هنرمندان فضایی درجهت معرفی آثارشان ایجاد شده باشد.
 
وی در پایان با اشاره به ایجاد شعبه‌های این گالری در کشورهای مختلف دنیا گفت: این گالری قصد دارد که زمینه‌ای برای شناسایی هنرمندان جوان و حمایت مالی و ارائه آثار این هنرمندان در کشورهای دیگر ایجاد کند.
کد مطلب 1524421

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