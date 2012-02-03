کارگردان "گشت ارشاد": آدم شجاعی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای فیلم سینمایی "گشت ارشاد" به گارگردانی سعید سهیلی بعد از پایان نمایش فیلم در برج میلاد برگزار شد. در این نشست سعید سهیلی نویسنده، نیوشا ضیغمی بازیگر، کاوه ایمانی تدوینگر، مهدی محمدنژادیان نویسنده فیلم و نیما حسنی نسب به عنوان منتقد حضور داشتند.

در ابتدای این نشست حسنی نسب گفت: معتقدم که این فیلم یک دست ترین فیلم سهیلی چه از نظر قصه، یکپارچگی و تا حدودی لحن به غیر از یک سوم انتهایی فیلم، است. شاید این تاثیر نقدهایی باشد که به فیلمهای قبلی سهیلی مثل "چارچنگولی" و "ازدواج در وقت اضافه" نوشته شده است. چون در فیلم های قبلی با حجم بیش از اندازه اغراق و فانتزی روبرو بودیم که به نظر می رسید به فیلم تحمیل شده است.

وی ادامه داد: در طول این دو روزی که از نمایش فیلم ها می گذرد با فیلمنامه هایی روبرو بودیم که در ابتدا مضمون های جذابی برای تبدیل شدن به فیلم داشته اند اما زمانی که موضوع پرداخت فیلمنامه و گسترش و ساختار آن مطرح می شود به نظر می رسد فیلمنامه نویسان دچار مشکل می شوند.

وی افزود: به این ترتیب در نهایت کیفیت فیلم ها به جذابیت ایده های آن نیست. "گشت ارشاد" نیز از این مشکل رنج می برد. این فیلم به جای اینکه جذابیتش را از کیفیت و ایده بگیرد از لحظه های ناب و شوخی های فیلم می گیرد که بیشتر مدیون بازی بازیگران است.

سهیلی در ادامه نشست توضیح داد: من همیشه می گویم بین خوب حرف زدن و حرف خوب زدن فاصله بسیاری است. من از نیما حسینی نسب تشکر می کنم که به عنوان یک منتقد هم خوب حرف می زند و هم حرف خوب می زند.

سهیلی درباره پایان بندی فیلم گفت: " گشت ارشاد" قرار بود در سکانسی که بازیگران سوار موتور هستند به پایان برسد. اما در زمان فیلمبرداری سکانس زندان بنابه ملاحظاتی به فیلم چسبانده شد. فیلمنامه اولیه این فیلم متعلق به مهدی میرزایی است و پس از آن بیشترین سهم را مهدی محمدنژادیان برعهده دارد که بازنویسی نهایی را انجام داد و سر صحنه فیلم هم همیشه حضور داشت و بسیار در این زمینه به من کمک کرد.

محمدنژادیان در ادامه صحبت های سهیلی گفت: برای اینکه زهر قصه گرفته شود آقای سهیلی پیشنهاد دادند تا پایان بندی جذابت تری داشته باشیم که متاسفانه این پایان بندی به شکل دیگری به فیلم تحمیل شد. در این فیلم ما با یک درام تحول روبرو هستیم که قرار است جهان بینی آدم های نمایش تغییر کند. شخصیتهای ما از منفی به مثبت حرکت می کنند. ما در این فیلم شخصیتهای تلخ و بدبینی را به نمایش می گذاشتیم که در نقطه ای به امید می رسند و نگاهشان به دنیا تغییر می کند.

سهیلی درباره باورپذیر نبودن شخصیت های منفی فیلم هم توضیح داد: این مشکل اکثر کارگردانان و از جمله خود من است که در شخصیت پردازی کاراکترهای منفی دچار مشکل می شویم. من نمی توانم شخصیتهای منفی را به درستی بپردازم چون در این مواقع دست ما بسته است و زمانی که به سراغ شخصیتهای منفی می رویم با مشکلات بسیاری برخورد می کنیم. شخصیت فرات در فیلم ابعاد بسیار گسترده ای داشت که به لحاظ برخی ملاحظات نتوانستیم به آنها بپردازیم.

سهیلی افزود: من آدم ترسویی نیستم و تا به حال هرچه بلا هم بر سرم آمده به خاطره جسارت و شجاعتم بوده است. اما هیچ مسئله ای در طول فیلمبرداری به وجود نیامد که باعث شود روند تولید فیلم تغییر کند و من را بترساند.

در ادمه نشست نیوشا ضیغمی درباره اینکه در بیشتر نقش هایی که تا کنون بازی کرده یک نوع بازی ارائه داده توضیح داد: من متوجه این سوال نمی شوم. هر هنرپیشه ای وقتی فیلمنامه ای را می خواند با توجه به شناسنامه نقش و اینکه کارگردان از بازیگر چه می خواهد جلو می رود. برخی اوقات یک سری ممیزی ها به فیلمنامه می خورد که مقصرش کارگردان، بازیگر و نویسنده نیستند. اما این حذف ها ممکن است مفهوم یک نقش را عوض کند.

وی ادامه داد: من نمی فهمم نقش یک دختر دانشجو را چطور باید بازی کرد. اگر شما می دانید ممنون می شوم که به من یاد بدهید.

نکته جالب توجه درباره نشست فیلم سینمایی "گشت ارشاد" این بود که در طول جلسه سهیلی از پاسخ دادن به بیشتر سوالات طفره رفت که این کار با اعتراض اهالی رسانه همراه شد. نیما حسنی نسب نیز نسبت به این رفتار انتقاد کرد و گفت باید به منتقدان احترام گذاشت و اگر من جای شما بودم این برخورد را با خبرنگاران نمی کردم.