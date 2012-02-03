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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

در سال جاری/

711 نفر از فرزندان کشاورزان در مجتمع های علمی کاربردی مشغول تحصیل شدند

711 نفر از فرزندان کشاورزان در مجتمع های علمی کاربردی مشغول تحصیل شدند

دامغان - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال با هزینه پنج میلیارد تومان برای فرزندان کشاورزان کشور، 711 نفر در مجتمع های علمی کاربردی مشغول تحصیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سرپناه جمعه در بازدید از مراکز آموزش جهاد کشاورزی رسول اکرم (ص) دامغان افزود: در حال حاضر 32 مجتمع و 60 مرکز علمی کاربردی وزارتخانه جهاد کشاورزی در بخش های آموزشی و تحقیقاتی کشور فعالیت می کنند.

وی هزینه تجهیز مجتمع های علمی کاربردی کشور را 40 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: سال تحصیلی آینده در رشته های دامپروری و شیلات در مقطع دکترا دانشجو پذیرفته می شود.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اعلام شرایط پذیرش دانشجو در دفترچه کنکور دکترا اظهار داشت: 30 هزار دانشجو در 157 رشته تحصیلی کشاورزی، دامپروری، منابع طبیعی، تولیدات دامی، شیلات و باغداری، در92 مجتمع و مرکز علمی کاربردی تحصیل می کنند.

سه هزار و 200 دانشجو در مجتمع  های علمی کاربردی استان سمنان تحصیل و 250 کارآفرین در بخش های کشاورزی و منابع طبیعی استان فعالیت می کنند.

کد مطلب 1524432

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