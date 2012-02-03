انتقاد هنیه از سکوت جهان عرب/ قدس با وحشیانه ترین حملات اسرائیل روبروست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین از ابومازن خواست گامهایی در راستای پشتیبانی از آشتی فلسطینی بردارد.



هنیه همچنین از جامعه بین المللی خواست برای پایان دادن به محاصره ظالمانه نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی فورا اقدام کنند.



وی این سئوال را پرسید : غزه تا چه زمانی باید از پیامدهای محاصره تحمیل شده از سوی اسرائیل از بیش از پنج سال پیش با وجود انجام قرارداد مبادله اسرا و بازگشت گلعاد شالیت به سوی خانواده اش رنج ببرد.



نخست وزیر منتخب فلسطین همچنین از سکوت و انفعال جامعه بین المللی از جمله رژیمهای عربی در قبال تجاوزات هوایی مستمر اشغالگران قدس به نوار غزه که کودکان قربانی آن هستند، انتقاد کرد.



هنیه تصریح کرد : قدس در خطر واقعی است و در معرض وحشیانه ترین حملات رژیم اسرائیل از زمان اشغال آن قرار دارد و این رژیم به یهودی سازی و حفاری و شهرک سازی و تخریب منازل فلسطینی ها و بیرون راندن آنها و همچنین بازداشت نمایندگان آنها و تلاش برای تخریب باب المغاربه ادامه می دهد.



وی که در خطبه های نماز جمعه دوحه سخن می گفت، در عین حال تاکید کرد ملت مقاوم و منسجم فلسطین از قدس که مسئله دینی و عقیدنی و نه مسئله خاک است، دفاع خواهد کرد.