به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس برابر استقلال که هفته ها به عنوان صدرنشین رقابتهای لیگ برتر امید زیادی به قهرمانی داشت، امروز سپاهان دومین شوک را به شاگردان پرویز مظلومی وارد کرد و با پیروزی یک بر صفر برابر داماش گیلان به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال به صدر جدول صعود کرد. نتایج دیدارهای روز دوم این هفته به شرح زیر است:

* داماش گیلان صفر - سپاهان اصفهان یک

گل: عماد محمدرضا (88)

* شهرداری تبریز یک - فولاد خوزستان یک

گل ها: سعید دقیقی(69) برای شهرداری - آندره رینالدو دسوزا(16) برای فولاد

* نفت تهران یک - تراکتورسازی تبریز یک

گل ها: ژوسیلی فریرا(74) برای نفت - توزی رودریگو(55) برای تراکتور

* فجرسپاسی یک - راه آهن شهرری 2

گل ها: مهدی نظری(81) برای فجر - بهادر عبدی(12) و حسین کعبی(48) برای راه آهن

* صنعت نفت آبادان یک - ملوان بندرانزلی 2

گل ها: فونیکه سی(37) برای نفت - علیرضا رمضانی(22) و محمد نزهتی(32) برای ملوان

در پایان هفته بیست و چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر تیم فوتبال سپاهان با 46 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال صدرنشین جدید لیگ لقب گرفت. استقلال با همین امتیاز دوم است و تراکتورسازی با 43 امتیاز در رده سوم قرار دارد.