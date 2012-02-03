افتتاح 11 پروژه در سرعین/ راه اندازی نیروگاه بادی سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر روز جمعه در حاشیه آغاز جشنواره زمستانی در این شهرستان افزود: حجم پروژه های افتتاحی این شهرستان در ایام دهه فجر بعد از اردبیل بیشترین میزان را شامل می شود.

وی تصریح کرد: مهمترین این پروژه ها بهره برداری از 144 واحد مسکن مهر، 12 واحد BTS، بهره برداری از مخزن آب پنج هزار متر مکعبی، رفع مشکل فشار پایین آب در برخی نقاط شهرستان و مجتمع آبرسانی آتشگاه با اختصاص اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریال است.

فرماندار سرعین از جمله طرحهای بخش خصوصی را بهره برداری از فاز دو طرح مرغ مادر، بهسازی مسکن روستایی، نیرو رسانی اداره برق و بهره برداری از مجتمع فرهنگی رفاهی قوه قضاییه برشمرد.

وی با بیان اینکه در برنامه های دهه فجر دو پروژه نیز با اختصاص 20 میلیارد ریال آغاز می شود، افزود: این پروژه ها شامل مقاوم سازی دو مدرسه و احداث یک مدرسه 10 کلاسه و همچنین احداث پارکینگ پنج طبقه است.

دبیر عمده پروژه های این شهرستان را در دو فاز تفریحی و رفاهی عنوان کرد و یادآورشد: به علت تازه تاسیس بودن این شهرستان و اهمیت گردشگری آن پروژه های تفریحی و گردشگری بیشتر پروژه های اجرا شده را شامل می شود.

پیشرفت فیزیکی 40 درصدی تصفیه خانه سرعین

وی همچنین با اشاره به اجرای پروژه های رفاهی این شهرستان عنوان کرد: تصفیه خانه سرعین با اختصاص اعتبار 100 میلیارد ریال تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این مسئول عنوان کرد: نیروگاه بادی برای بهره برداری از انرژیهای نو ازجمله طرحهای رفاهی مهم دیگری است که با اعتبار 13 میلیارد ریال در نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی متذکر شد: از جمله طرحهای دیگری که در حوزه رفاه شهروند و گردشگر به بهره برداری خواهد رسید می توان به دانشگاه آزاد سرعین، فاز دو مجتمع آب درمانی ایرانیان با اختصاص 40 میلیارد ریال اعتبار، سد کردعلی و راه جدید اردبیل - سرعین اشاره کرد.

دبیر با اشاره به راه جدید اردبیل - سرعین اضافه کرد: راه جدید در دست مطالعه کارشناسی است و در صورت بهره برداری مسافت اردبیل به شهرستان سرعین را هفت کیلومتر کوتاهتر خواهد کرد.

وی از اهم برنامه های تفریحی به احداث تله کابین و مجتمع بازیهای آبی اشاره کرد و در خصوص این مجتمع افزود: در صورت توافق با سرمایه گذار از اواخر خرداد ماه عملیات اجرایی این پروژه را آغاز خواهیم کرد.

شهرستان سرعین با بیش از 10 هزار نفر جمعیت یکی ازمهمترین قطبهای گردشگری استان اردبیل و کشور بوده که سالانه نزدیک به چهار میلیون گردشگر را پذیراست.