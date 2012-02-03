مسدودی تمامی راههای کوهستانی مازندران/ قطع برق روستاها

هادی خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش شدید برف که از عصر دیروز پنجشنبه در نقاط مختلف استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد سبب مسدود شدن راههای کوهستانی مناطق استان شده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون بارش شدید برف سبب مسدود شدن راههای روستایی مناطق چهاردانگه ساری، هزار جریب نکا و بهشهر، لاریجان و بخشهای کوهستانی بلده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به تلاش همه عوامل راهداری و هلال احمر برای نجات در راه ماندگان در محورهای مواصلاتی استان، تصریح کرد: با تلاش این افراد محورهای هراز، سوادکوه و کندوان بازگشایی شده است.

وی با بیان اینکه محور کیاسر به سمنان در استان مازندران به دلیل بارش شدید برف و عدم دید کافی رانندگان تا اطلاع ثانوی مسدود است، یادآورشد: هم اکنون بسیاری از روستاهای مناطق کوهستانی استان با قطعی برق مواجه شدند.

خنجری با اعلام اینکه قطعی برق ناشی از فرسودگی تاسیسات و برف شدید است، افزود: تلاش نیروهای شرکت توزیع برق برای تامین روشنایی روستاهای استان ادامه دارد.

وی از رانندگان خواست تا از تردد غیرضرور در محورهای استان خودداری کرده و در صورت ضرورت عبور حتما از زنجیر چرخ استفاده کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به ادامه بارشهای برف در نقاط مختلف استان تا پاسی از امشب، افزود: مردم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.