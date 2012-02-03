اخبار کوتاه فرهنگی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سالن اتاق بازرگانی صنایع و معادن فارس تا شانزدهم بهمن ماه شاهد برگزاری و تمدید دومین آرت اکسپو شیراز است.

محمد حسن گلبن حقیقی دبیر دومین آرت اکسپو شیراز گفت: عمده هدف ما از برگزاری آرت اکسپو در شیراز آشنایی مردم با هنر و هنرمندان، حمایت از هنرمندان و احیا اقتصاد هنر در استان فارس و شهرستانها بوده و تاکید در این آرت اکسپو به فروش و حمایت آثار هنرمندان بومی استان است.

وی افزود: در آرت اکسپو امسال آثاری از هنرمندان برجسته کشورهای عضو اکو مانند قرقیزستان، ترکیه، پاکستان و افغانستان و تهران نیز ارائه می شود که در این برنامه 312 نفر شرکت کننده و بیش از هزار و 500 اثر به دبیرخانه رسیده است که رقم بسیار خوبی است.

اجرای نمایش شغال در پارک آزادی

نمایش شغال از پانزدهم تا بیست و نهم بهمن ماه جاری در پارک آزادی ، مجتمح فرهنگی هنری آفتاب، تالار استاد هودی به روی صحنه می رود.

این تئاتر به نویسندگی وکارگردانی مهران مقدر و همچنین بازیگری، نازنین محمد پور راس ساعت شش بعداز ظهر اجرا می شود.

از جمله عوامل دیگر این نمایش رها شیرازی به عنوان مدیر صحنه نور و صدا طناز باژان، طراحی نور و انتخاب موسیقی مهران مقدر و پوستر را نیز نوید صفایی شیرازی به عهده داشته است.

بر اساس چند داستان واقعی نوشته شده که نویسنده سعی کرده آنها را بخوبی با هم تلفیق کند و سه مرحله از زندگی یک زن را نشان میدهد.

دربخش اول که "هر چی تو بگی "نام دارد نویسنده به بخشی از زندگی یک دختر حدود بیست ساله می پردازد که برای رسیدن به علایقش دست به هر کاری می زند.

بخش دوم این نمایش که "شغال" نام دارد زندگی همان دختر را به تصویر می کشد که می خواهد مجددا ازدواج کندو بخش سوم که "پیکان" نام دارد بخاطر فشارهای زیادی که بر او وارد می شود از حالت عادی خارج می شود.

کارگران نمایش می گوید: پرداختن به مسائل اجتماعی و روزمره که هر خانواده ای با آنها برخورد دارد از موضوعاتی است نباید از دید هنرمندان مخفی بماند در نمایش شغال سعی شده تا با بیان گوشه ای از این موارد توجه تماشاگر را به آن قسمت از جامعه که شاید کمتر از این دید به آن نگریسته شده جلب کند.

مهران مقدر در پرونده هنری اش بیش از پانزده نمایش کودک و نوجوان را به روی صحنه برده که از این میان شش متن نیز از جمله آثار خود اوست.

وی در زمینه نمایش بزرگسال در دهه هفتاد چندین نمایشنامه را کار کرده اما اخیرا با الهام از سوژه های تاریخی و خصوصا تاریخ ایران زمین دست به تالیف نمایشنامه هایی زده است.

مهران مقدر با شرکت دادن این نمایشنامه در جشنواره نمایشنامه نویسی عنوان نمایشنامه برتررا از آن خود کرد که به شرح حال استاتیرا دختر داریوش سوم می پردازد که قرار است با اسکندر مقدونی ازدواج کند.

گرامیداشت تجدید خاطره ورود تاریخی امام(ره) در لامرد

همزمان با سراسر کشور گرامیداشت تجدید خاطره ورود تاریخی امام خمینی (ره) به وطن در لامرد برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مسئولان محلی، اقشار مختلف مردم، دانشجویان و دانش آموزان در فرودگاه بین المللی لامرد برگزار شد، قبل از اجرای رسمی مراسم گروه سرود ابتدایی 13 آبان سرودی با مطلع وقتی هواپیما از دور پیدا شد، آغوش یک ملت با دیدنش وا شد اجرا کردند.

پس از اجرا ی این مراسم ، کاروان استقبال متشکل از دوچرخه سواران، خودرویی و موتوری حدفاصل پنج کیلومتری فرودگاه بین المللی تا گلزار شهدای مرکزی شهر لامرد شامل میدان حیاتی، بلوار آزادگان، میدان انقلاب، بلوار شاهد، میدان امام خمینی (ره)، خیابان 15 خرداد، میدان شهدا را طی کردند و یکبار دیگر با آرمانهای بلند امام(ره) و شهدای انقلاب تجدید میثاق کردند و با نثار گل ادای احترام به آن به حق پیوستگان کردند.

راهیابی اثر نویسنده فسایی به دوازدهمین جشنواره سراسری شعر علوی مازندران

جلد اول "جرس فریاد می دارد" نوشته جواد جعفری "سها" بین دو هزار و 190اثر ارسالی به دبیر خانه در دوازدهمین جشنواره سراسری شعر علوی مازندران انتخاب شد و به عنوان یکی ازپنجاه اثر منتخب به مرحله داوری نهایی راه یافت.

فسا اثر مذکور در مجموعه پیوند جهان به چاپ رسیده است.

در "کتاب جرس فریاد می دارد" حکمتهای مولای متقیان علی ابن ابیطالب (ع) در قالب اشعار به سه زبان زنده دنیا عربی، فارسی، انگلیسی برگردانده شده است.

جواد جعفری یکی از شاعران پیشکسوت فسایی است که تاکنون بیش از 20 عنوان کتاب از جمله "پلکانهای نقره ای"، "جرس فریاد می دارد"، "یک کوچه باغ" و ... تاکنون به رشته تحریر در آورده است.

نفرات برتر سوگواره عکس لحظه های عاشورایی جنوب کشور اعلام شد

همزمان با برپایی مراسم اختتامیه سوگواره عکس لحظه های عاشورایی جنوب کشور نفرات برتر اعلام شدند.

دبیرخانه این جشنواره با دریافت حدود سه هزار قطعه عکس از 9 استان جنوبی کشور در ابتدا هیئت انتخاب متشکل از بهروز مرامی، بهمن حسن شاهی ومحمد امین دانشور 60قطعه عکس برای نمایشگاه را انتخاب کرد که در بخش جنبی ویژه شهرستان ارسنجان نیز افراد مشروحه ذیل را به عنوان برگزیدگان بخش جنبی سوگواره اعلام کرد وجایزه نقدی، لوح تقدیر وتندیس سوگواره به غلامحسین زارع، سید مرتضی نعمتی، مرتضی نعمتی و محبوبه ژیلا یزدانی اهدا شد.

در ادامه هیئت داوران متشکل از محمود عبدالحسینی، عباس زارع خلیلی ومحمد امین دانشور پس از بازبینی عکسهای انتخابی توسط هیات انتخاب وبا سپاس از تمامی شرکت کنندگان وارج نهادن به نگاه هنرمندانه شان افراد ذیل را به عنوان برگزیده سوگواره عکس لحظه های عاشورایی اعلام کرد وجایزه نقدی، لوح تقدیر وتندیس سوگواره را به آنها اهدا کرد:

شایسته تقدیر علی اسدی به خاطر کادر بندی مناسب وثبت لحظه های عاشورایی

نفر پنجم: مهدی گشایی آرانی از اران بیدگل اصفهان بخاطر ایجاد ترکیب مناسب، مطلوب وتاثیر گذار.

نفر چهارم: سید امیر مرتضوی از یزد به خاطر استفاده از عناصر طبیعی در عینیت بخشیدن به یکی از موضوعات سوگواره.

نفر سوم: رضا قیلچ خانی از نجف آباد اصفهان بخاطر استفاده صحیح از مجموعه عکس در خدمت بیان روایتی ملموس وتاثیر گذار.

نفر دوم: محسن مجاز از جیرفت کرمان بخاطر انتخاب زاویه دید مناسب وپر قدرت ونگاهی عیر متعارف.

نفر اول: علی سراج همدانی از اهواز به خاطر تلاش در ثبت خلاقانه ونگاهی زیبا شناسانه.

همایش نکوداشت مفاخر ارسنجان برگزار می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: ارسنجان دارای شخصیتهای هنری و فرهنگی بزرگی است که با برنامه ریزیهای انجام شده همایش نکوداشت مفاخر هنری و فرهنگی این شهرستان برگزار میشود.

محمود عالیشوندی در آئین اختتامیه سوگواره کشوری عکس لحظه های عاشورایی افزود: در همه استانها و شهرستانهای ایران اسلامی شاهد وجود فرهنگهای غنی وعظیمی هستیم که این فرهنگها همگی به دلیل حضور اسلام در ایران است.

وی اضافه کرد: ارسنجان نیز مانند همه بخش های ایران اسلامی دارای شخصیتهای هنری و فرهنگی بزرگی است که باعث بارور شدن فرهنگ این دیار شده اند که با برنامه ریزیهای انجام شده همایش نکوداشت بزرگان این شهرستان برگزار میشود.

عالیشوندی گفت: در چنین شرایطی، هنرمندان بر اساس فضای معنوی همسو با فرهنگ اسلامی، کیان هنر انقلاب اسلامی را پی نهادند و در حقیقت، هنر انقلاب را بایستی یکی از دوره‌های درخشان فرهنگ و هنر در تاریخ ایران به شمار آورد.

وی ادامه داد: هنرمندان این دوره با برداشتی ماهرانه از مبانی هنر کهن ایرانی ـ اسلامی، منطبق با مبادی نوین هنرهای معاصر پا به عرصه وجود نهادند تا بر اساس عناصر هنر ایرانی و فضای معنوی همسو با فرهنگ اسلامی، شاکله هنر انقلاب اسلامی را پی نهند.

وی افزود: در طول تاریخ ایران، همیشه بین هنر و آداب معنوی برگرفته از مذهب، ارتباط بسیار نزدیکی وجود داشته است و در حقیقت دین یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده‌ هنر و هنر زبان عمیق‌ترین حکمت‌های بشر و جلوه‌گاه زیباترین مفاهیم و نمودهای دینی بوده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اظهار داشت: این نگاه معنوی همواره در طول تاریخ هنر ایران به صورت‌های گوناگونی نمایان شده و از آنجایی که ریشه‌های انقلاب اسلامی بر جهان‌بینی اسلامی استوار بود، ارتباط بین هنر و جهان‌بینی اسلامی بیش از هر زمان دیگر شکوفا و توسعه پیدا کرد.

وی اضافه کرد: هنرمندان بعد از انقلاب اسلامی توانستند بسیاری از مفاهیم معنوی و حماسه‌های دفاع‌مقدس را با صورتی نمادین در قالب نقش و رنگ و کلام، مبتنی بر اصول زیباشناختی ارائه کنند.

عالیشوندی اظهار داشت: در عرصه فرهنگ هجمه و تهاجم به صورت غیرمستقیم و پنهان است و به تعبیری هجوم خاموش است که تهاجم فرهنگی به صورت مخفی و کوتاه‌مدت شروع و اثر آن در درازمدت مشخص می‌شود که در این زمینه باید هوشیار بود.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران شباهتهای بسیار زیادی با واقعه عاشورا و قیام امام حسین (ع) دارد و این شباهتها ما را بر این داشت تا اختتامیه جشنواره سوگواره عکس عاشورا را در دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار کنیم.