جشنواره عکاسی "تجلی حضور" در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی بعد از ظهر جمعه در جلسه انجمن عکاسان استان اضافه کرد: این جشنواره به مناسبت فرا رسیدن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در روز یوم الله 22 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه جشناره عکس تجلی حضور در دو بخش حرفه ای و آماتور برگزار خواهد شد، افزود: عکاسان می توانند با استفاده از دوربینهای عکاسی و گوشیهای تلفن همراه در روز 22 بهمن از مراسم راهپیمایی عکسبرداری کنند.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل تصریح کرد: شرکت کنندگان می توانند عکسهای گرفته شده در اردبیل را به اکیپ مستقر در میدان سرچشمه و یا به دفتر انجمن عکاسان واقع در اداره ارشاد اسلامی استان تحویل دهند تا در بخش مسابقه شرکت کنند.

وی در خصوص برگزاری مسابقه مشابه در شهرستانها نیز عنوان کرد: در شهرستانهای تابعه نیز ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها آماده پذیرش عکسها از عکاسان و هنرمندان هستند.

شرفی از برگزاری نمایشگاه عکس ویژه آثار برگزیده خبر داد و یادآور شد: در این نمایشگاه عکسهای برتر دوره های قبل و همچنین این دوره در معرض نمایش عموم گذاشته خواهد شد.

وی در پایان ضمن دعوت از مردم ولایی استان اردبیل برای شرکت در این رویداد فرهنگی و ملی، متذکر شد: به 33 نفر از برگزیدگان جوایز نفیسی عطا خواهد شد.