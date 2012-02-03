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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۱۹

شرفی خبر داد:

جشنواره عکاسی "تجلی حضور" در اردبیل برگزار می شود

جشنواره عکاسی "تجلی حضور" در اردبیل برگزار می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل از برگزاری جشنواره عکاسی سی و سومین "تجلی حضور" در اردبیل و شهرستانهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی بعد از ظهر جمعه در جلسه انجمن عکاسان استان اضافه کرد: این جشنواره به مناسبت  فرا رسیدن  سی و سومین  سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در روز یوم الله  22 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه جشناره عکس تجلی حضور در دو بخش حرفه ای و آماتور برگزار خواهد شد، افزود: عکاسان می توانند با استفاده از دوربینهای عکاسی و گوشیهای تلفن همراه در روز 22 بهمن از مراسم راهپیمایی عکسبرداری کنند.
 
مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل تصریح کرد: شرکت کنندگان می توانند عکسهای گرفته شده در اردبیل را به اکیپ مستقر در میدان سرچشمه و یا به دفتر انجمن عکاسان واقع در اداره ارشاد اسلامی  استان تحویل دهند تا در بخش مسابقه شرکت کنند.
 
وی در خصوص برگزاری  مسابقه مشابه در شهرستانها  نیز عنوان کرد: در شهرستانهای تابعه نیز ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها  آماده پذیرش عکسها از عکاسان و هنرمندان هستند.
 
شرفی از برگزاری نمایشگاه عکس ویژه آثار برگزیده خبر داد و یادآور شد: در این نمایشگاه عکسهای برتر دوره های قبل و همچنین این دوره در معرض نمایش عموم گذاشته خواهد شد.
 
وی در پایان ضمن دعوت از مردم ولایی استان اردبیل برای شرکت در این رویداد فرهنگی و ملی، متذکر شد: به 33 نفر از برگزیدگان جوایز نفیسی عطا خواهد شد.
کد مطلب 1524454

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