سه میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل خانه های عالم گلستان نیاز است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این مقدار یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای طرح های خانه عالم دارای پیشرفت فیزیکی 70 درصد به بالا نیاز است و بقیه اعتبار برای دیگر طرح ها مورد نیاز است.

وی اظهار داشت: در کل استان به 300 خانه عالم نیاز داریم که از این تعداد 85 طرح در دست اجراست.

وی عنوان کرد: همچنین تاکنون حدود هشت خانه عالم در استان به بهره برداری رسیده است.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: در سفرهای قبلی دولت نیز برای اجرای طرح خانه عالم در استان اعتباراتی منظور شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: در سفر احتمالی دولت نیز طرح هایی از سوی این اداره کل پیش بینی شده است.

وی یادآورشد: مجتمع های فرهنگی در شهرستانهای گالیکش و علی آباد از جمله این طرح های پیشنهادی است.