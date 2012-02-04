ایران نسبت به مذکرات امریکا و طالبان سوءظن دارد/ طالبان برنده مذاکرات

محسن پاک آئین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مذاکرات آمریکا با طالبان روز یکشنبه نهم بهمن در دوحه قطر با حضور مقامات آمریکایی و تعدادی از نمایندگان طالبان برگزار شد تصریح کرد: بحث مذاکرات آمریکا و طالبان موضوع جدیدی نیست، این مساله از یک سال پیش آغاز شده است و در جاهای مختلف نیز مذاکره صورت گرفته است و مقامات آمریکا تاکنون حداقل دو بار در آلمان با طالبان مذاکره داشتهاند. تفاوت این مذاکرات با مذاکرات قبلی این است که در قطر و در آستانه تاسیس دفتر طالبان در این کشور انجام میشود.
وی افزود: درباره محتوای این مذاکرات و پیششرطهایی که گفته می شود طرفین برای یکدیگر داشتهاند،باید گفت معمولا هر دو طرف پیششرطهایی داشتهاند و به خاطر همین پیششرطها گفتوگوهایشان توفیقی نداشته است. طالبان میگوید آمریکا و ناتو باید از افغانستان خارج شوند و زندانیهای طالبان در گوانتانامو و دیگر زندانها آزاد شوند. از سویی شرط آمریکا این است که طالبان ارتباطش را با القاعده قطع کند و دست از اقدامات مسلحانه برداشته و به یک گروه و حزب سیاسی تبدیل شود.
رئیس ستاد افغانستان وزارت خارجه یادآور شد: نمیتوان بر روی این مذاکرات حسابی باز کرد چون هدایت این مذاکرات به عهده آمریکا است که ارادهای برای ایجاد صلح و آرامش در افغانستان ندارد و به هر طریقی میخواهد حضورش در این کشور را طولانیتر کند. آنها به دنبال جلب نظر طالبان هستند تا برای حضور دائمی و طولانی و حفظ پایگاههایشان در افغانستان از طالبان چراغ سبز دریافت کنند.
وی گفت:این مذاکرت تشریفاتی و تبلیغاتی است. معتقدم این تلاشها برای تغییر چهره طالبان نزد افکار عمومی بینالمللی در راستای تقویت جایگاه اوباما در انتخابات ریاستجمهوری این کشور در سال جاری است.
پاک آئین اظهار داشت: صاحبنظران و کارشناسهای امور افغانستان از ابتدا تردیدی نداشتند که طالبان را آمریکاییها خلق کردند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا نیز اخیرا صریحا اعلام کرده است که طالبان و القاعده را خودشان به وجود آوردهاند و آنها فقط در 11 سپتامبر با این گروه اختلاف پیدا کردند. همچنین اظهارات معاون رییسجمهور آمریکا این مساله را تایید میکند.
وی ادامه داد: عربستان همیشه خواهان برگزاری مذاکرات میان طالبان با آمریکا و یا میان دولت افغانستان با آنها در خاک خود بوده است، اما آمریکا با این امر مخالف بوده است چون نمیخواهد این کشور و نیز دولت افغانستان در این مساله دخالت کنند.
این دیپلمات ایرانی تاکید کرد: مذاکره آمریکا با طالبان در صورت تداوم، طولانی،سخت و چالشی خواهد بود و با یک و یا چند دور مذاکره مشکلی حل نمی شود و تا رسیدن به توافق همه جانبه که هم مورد رضایت طرفین باشد،هم با مخالفت افغانستان و پاکستان و گروه های داخلی افغانستان روبرو نشود و هم قابلیت اجرا داشته باشد،راه زیادی در پیش است.
رئیس ستاد افغانستان وزارت خارجه تصریح کرد:مهمترین برنده مذاکرات میان طالبان و آمریکا، طالبان است که توانسته جایگاه خود را تقویت کند و سابقه منفی خود را نزد افکار عمومی دنیا ترمیم کند.
وی در پایان گفت: ایران مذاکراتی که از سوی آمریکا با طالبان صورت میگیرد را تائید نمیکند و به اهداف و نیات آمریکا در مذاکره با طالبان سوءظن دارد چون این مذاکرات کمکی به ایجاد صلح و امنیت در افغانستان نمیکند. ایران همواره از گفتوگو بین افغانها در چارچوب شورای عالی صلح حمایت کرده است.
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