به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر عصر جمعه در ورزشگاه شهید وطنی این شهر و زیر بارش باران با نتیجه دو بر یک تیم مدعی پیکان تهران را شکست داد و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به نام خود ثبت کرد.

شاگردان ساموئل دارابینیان، در تیم سایپا شمال قائم شهر در این دیدار با گل دقیقه 30 ، امیر حسین یوسفی از میهمان خود پیش افتاد و دو تیم با همین نتیجه به رختکن رفتند.

در نیمه دوم، شاگردان فرهاد کاظمی در تیم پیکان تهران بازی را در دست گرفتند و با خلق چند موقعیت خطرناک بر روی دروازه تیم سایپا شمال، توسط سجاد فیض اللهی به گل تساوی دست یافتند.

امیر حسین یوسفی که در چند بازی اخیر تیمش سایپا شمال بسیار تاثیرگذار نشان داده دقایقی پس از گل تساوی تیم پیکان، گل دوم و پیروزی بخش سایپا را به ارمغان آورد و پیکانی ها را دست خلی به تهران فرستاد.

'ساموئل دارابینیان، پس از به دست گرفتن سکان سرمربی گیری تیم سایپا شمال، رکورد بی نظیری از خود به جای گذاشت و از پنج بازی صاحب چهار پیروزی و یک تساوی شد.

تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر، با کسب برتری در این مسابقه 24 امتیازی شد و به رده پنجم جدول رده بندی گروه یک صعود کرد.