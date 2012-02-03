بازی بزرگی را بردیم/ پیروزی پرسپولیس را به هوادارانش تبریک می گویم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر جمعه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجرشهید سپاسی شیراز و راه آهن شهرری افزود: قبل از هر چیز باید به تماشاگران پرشور پرسپولیس بابت برد شیرین آنها در مقابل استقلال تبریک بگویم و روزهای پرموفقیتی را برای آنها آرزو می کنم.

وی ادامه داد: زمین چمن ورزشگاه حافظیه به هیچ عنوان برای یک مسابقه فوتبال مناسب نیست و بازیکنان ما به سختی توانستند در این زمین وظایف خود را انجام دهند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری با بیان اینکه از نقاط ضعف مقاومت استفاده کامل را انجام دادیم، تصریح کرد: طی چند روز گذشته فیلم بازی فجر را بارها مشاهده کردیم و به خوبی می دانستیم که این تیم تنها با ارسالهای بلند و اوت نتیجه می گیرد.

دایی افزود: دو گلی را که به ثمر رساندیم طبق برنامه و تمریناتی بود که انجام داده بودیم.

وی با بیان اینکه هیچگاه به فکر بازی تأخیری و تلف کردن وقت نبودم، تأکید کرد: داور بازی به خوبی شش دقیقه وقت اضافه را لحاظ کرد ولی باید گفت که در اصل امروز در ورزشگاه حافظیه شیراز حق به حق دار رسید.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری ادامه داد: زمانیکه یک تیم در ورزشگاه خانگی خود می بازد به طور یقین تماشاگران اولین نفری را که متهم می کنند،داور است در صورتیکه بازی داور در تمام صحنه ها حضور داشت و سوتهای به موقعی را زد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص حاشیه های تیم راه آهن شهرری گفت: همانگونه که من به فکر حاشیه و حاشیه سازی نیستم به بازیکنان تیم هم اجازه نمی دهم برای تیم حاشیه ایجاد کنم و تنها تیمی هستیم که بدون حاشیه تمرینات و مسابقات خود را انجام می دهیم.

به گزارش مهر، از سری مسابقات لیگ برتر جام خلیج فارس تیم فوتبال راه آهن شهرری با نتیجه 2 بر 1 فجرشهید سپاسی شیراز را شکست داد.