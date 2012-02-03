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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۲۶

قناعت:

پیام انقلاب با انتخابات سالم به جهان صادر می شود

پیام انقلاب با انتخابات سالم به جهان صادر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: با برگزاری انتخاب سالم و با نشاط، پیام انقلاب به تمام دنیا صادر می شود زیرا اکنون دشمنان موضوع انتخابات را در دستور کار داشته و معتقدند که مدل دموکراسی غربی به بن بست رسیده و دنیا به یک الگو احساس نیاز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر جمعه در حاشیه برنامه های دهه فجر استان افزود: به اعتقاد آنان، مدل ایرانی اسلامی با مدیریت رهبر معظم انقلاب در دنیا به ثبت رسیده  و این نشان می دهد که پیام انقلاب اسلامی و ملت ایران به ملتهای منطقه، آمریکای لاتین و اروپا رسیده است.

وی اظهار داشت: با حضور در انتخابات، امید و اطمینان در مسلمانان و به ویژه خیزشهای اسلامی ایجاد می شود.

وی افزود: لازم است بازرسان انتخاباتی در کنار یکدیگر و با رعایت قانون، شرایط موجود را درک کنند و نگاه منطقه ای نداشته باشند و فراتر از آن عمل کنند.

قناعت تصریح کرد: از ویژگیهای مهم بازرسان، دقت در امانتداری، انعطاف لازم در برابر شرایط کنونی، قانون مداری، تیزبینی و بی طرفی است و نباید وارد مسایل حاشیه ای شوند و خود، حاشیه ساز باشند.

وی همچنین خواهان نهادینه سازی انتخابات در بین مردم از طریق بازرسان و دست اندرکاران انتخاباتی استان شد.

استاندار گلستان با قدردانی از تلاش هیئتهای بازرسی استان و شهرستانها گفت: گزارشهای رسیده حکایت از تعامل و هماهنگی خوب بین هیئتهای شهرستانی با استان، مسئولان، فرمانداران و هیئتهای نظارت و اجرایی انتخابات دارد.

کد مطلب 1524460

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