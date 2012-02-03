دلم سوخت که بازی با نفت برنده نداشت/ در مورد نتیجه دربی دیگران اظهار نظر کنند!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از تساوی عصر امروز جمعه تیمش مقابل نفت تهران در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما یک روز خوب داشتیم و باید از هواداران تراکتور که بسیاری از آنها از تبریز به اینجا آمدند تشکر می کنم آنها یک روز زیبا را رقم زدند و ما احساس می کردیم در تبریز بازی می کنیم.

وی ادامه داد: بازی زیبایی بود و من دلم سوخت که این بازی چرا برنده نداشت، هم تماشاگران و هم من و هم یقینا آقای فرکی از این بازی رضایت داشتیم.

سرمربی تیم تراکتورسازی ادامه داد: من تأسف می خورم در حالیکه یک گل جلو بودیم برنده نشدیم، مدافع ما بچگی کرد و مسئولیتش را به خوبی انجام نداد البته دو تیم موقعیت برنده شدن را داشتند اما موقعیت های ما در نیمه نخست بیشتر بود و در چندین مورد در سه قدم و شش قدم توپ ها را از دست دادیم.

وی با بیان اینکه از نتیجه راضی نیست، اما هر دو تیم بازی زیبایی را ارائه کردند افزود: باید از مسئولان ورزشگاه تختی هم تشکر کنم، زیرا چمن وضعیت خوبی داشت و تنها یکی دو جای آن با مشکلاتی مواجه بود.

قلعه نویی همچنین تأکید کرد: گرفتن یک امتیاز بیرون از خانه بهتر از امتیاز نگرفتن است گرچه ما می توانستیم برنده باشیم.

وی با تمجید از عملکرد مظفری زاده داور این دیدار ادامه داد: اعتقاد دارم خطای هندی از سوی اکبرپور سر نزده بود ولی او در مجموعه قضاوت خوبی داشت گرچه از همان هند که یک ضربه ایستگاهی نصب تیم نفت شد و حریف به گل رسید. ما نمی خواهیم بهانه بیاوریم ولی در مجموع عملکرد داور خوب بود.

سرمربی پیشین تیم استقلال در مورد شکست آبی پوشان در شهرآورد 74 تصریح کرد: راجع بازی صحبت نمی کنم و تنها در خصوص کلیت آن این را می گویم وقتی یک دربی 5 گل دارد، خیلی زیباست از این جهت خوشحالم که بازی 5 گل داشت و همه از آن لذت بردند در مورد نتیجه هم دیگران اظهار نظر کنند.

وی در خصوص اینکه با توجه به شکست تیم استقلال به نوعی حق تضییع شده تراکتورسازی بازگشت و از این موضوع خوشحال هستید، تصریح کرد: من تنها راجع به تیم خود صحبت می کنم و مسئولیتی که در تیم تراکتورسازی دارم طبیعتا دوست دارم این تیم قهرمان شوم اگر این را نگویم دروغ گفتم. من با همه وجود دوست دارم در جایی که کار می کنم به قهرمانی برسم، حالا در تیم تراکتورسازی فعالیت می کنم که امکانات لازم را برای رسیدن به این مهم دارد. وقتی هم رقبا نتیجه نگیرند به نفع ماست. من همانطور که احساسی نسبت به استقلال دارم اگر از تراکتور نسبت به تیم سپاهان مس و استقلال اهواز هم احساس دارم.

وی اضافه کرد: همین که در طول این هفته مظلومیت ما ثابت شد بزرگترین برد برایمان است. شاید 50 میلیارد خرج تبلیغات کنی اما نتوانی مظلومیت خود را ثابت کنی. اما در این هفته همه مردم ایران دیدند که ما مظلوم واقع شدیم البته این را هم بگویم که ترکی داور بسیار خوبی است و نباید که کاری کرد که تبدیل به مسعود مرادی شود. ترکی سرمایه ملی ما است و حالا یک اشتباهی کرده و نباید تا آنقدر وی را زیر سوال برد.

قلعه نویی با اشاره به اینکه ترکی در بازی تراکتور با استقلال اشتباه تأثیر گذاری داشت تصریح کرد: فقط من در آن مانده ام که وقتی قوانین داوری می گویند که اگر صحنه ای را ندیده ای سوت نزن چرا ترکی که خودش اعلام کرد ندیده توپ به دست حاج صفی خورده است آن صحنه را پنالتی اعلام کرد. البته همین که مردم به مظلومیت ما پی برده اند برای ما ارزش دارد در این هفته کسانی به من زنگ زدند و پیامک دادند که 5 یا 6 سال باهم ارتباطی نداشتیم و این نشان می دهد مردم از ما جلوترند.

وی با بیان اینکه آن بازی تمام شد و رفت تصریح کرد: ما در بازی های آینده به فکر آن هستیم که به اهدافمان برسیم. در این بازی 4 یا 5 بازیکنمان را نداشتیم اما با اضافه شدن حدادی و کیانی و پایان محرومیت حاتمی و حاج صفی تیم ما کامل تر می شود.

وی با اشاره به اینکه فوتبال بازی دو به دو نیست، خاطرنشان کرد: بازیکنانمان در یارگیری و بستن فضاها وظایفشان را تقریبا به خوبی انجام دادند اما گاهی در زمین بازی اتفاقاتی می افتد که بازیکن تمرکزش از دست می دهد ان شا الله در بازی بعدی این مشکل را برطرف می کنیم.

قلعه نویی در پایان خطاب به کمیته داوران گفت: اعتقاد دارم و از کمیته داوران می خواهم محرومیت ترکی را ببخشند زیرا با محروم کردن این داور چیزی عاید ما نمی شود ما با آن باخت نه تنها 3 امتیاز از دست دادیم بلکه لطماتی فراوانی خوردیم و 4 یا 5 هفته باید تلاش کنیم تا شرایط تیم به قبل از بازی با استقلال باز گردد. ضمن اینکه من در طول این هفته روی مسائل روحی روانی بازیکنان کار کردم تا از فضای باخت به استقلال خارج شوم.